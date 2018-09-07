Ищут замену Захарченко: оккупанты назначили "выборы" на Донбассе

Пророссийские боевики назначили так называемые "выборы" в оккупированных Донецке и Луганске на 11 ноября.

Об этом в Facebook сообщил журналист Алексей Мацука.

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11 ноября будут "выборы" в Донецке и Луганске. Пушилин пока главный. И он же новая мишень,

– написал журналист.

Ранее в пятницу стало известно, вместо убитого Захарченко исполняющим обязанности главаря пророссийских боевиков на оккупированной Донетчине назначили Дениса Пушилина.

Кто такой Денис Пушилин?Один из лидеров пророссийских боевиков, которые действуют на территории оккупированных районов Донецкой области. Был организатором пророссийских митингов в Донецке в апреле 2014 года, заместитель самопровозглашенного "губернатора" Донетчины Павла Губарева и самопровозглашенный "спикер" так называемой "ДНР". 18 июля 2014 года после бегства в Москву сделал заявление о своей отставке.

31 августа в результате взрыва в центре оккупированного Донецка был убит один из главарей пророссийских боевиков Александра Захарченко. После этого так называемая "народная рада ДНР" проголосовала за досрочное прекращение полномочий Захарченко в связи с его гибелью.