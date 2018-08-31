Александра Захарченко убили в центре оккупированного Донецка

Погиб главарь пророссийских боевиков Донецкой области Александр Захарченко в результате взрыва в центре оккупированного Донецка, который произошел 31 августа в ресторане "Сепар".

Об этом сообщают источники Life.ru с места событий.

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Как отмечают сепаратистские СМИ, в настоящее время место взрыва оцеплено силовиками боевиков. Рядом с кафе замечены машины из кортежа главаря "ДНР" Александра Захарченко. Заведение "Сепар" находится на бульваре Пушкина.

Место убийства Захарченко

Также сообщается, что в результате взрыва двое охранников Захарченко получили ранения. В городе, согласно данным боевиков, из-за гибели Захарченко ввели дополнительные меры безопасности.

Место убийства Захарченко

ОБСЕ подтвердила факт взрыва в центре Донецка, однако погиб ли Захарченко – в СММ не знают.

Информацию о гибели официально подтвердили в администрации главаря боевика.

"К сожалению, глава "ДНР" Александр Захарченко погиб в результате террористического акта. Подробности уточняются", – заявили в администрации пророссийских боевиков.