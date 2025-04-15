Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на интервью Рютте в эфире телемарафона.
Смотрите также Как таможенная война разрушает оборонную промышленность США и почему Трамп не хочет продавать Украине оружие
Что сказал Марк Рютте о вступлении Украины в НАТО
На вопрос журналистки "Мы – Украина" Елены Черняковой о том, остается ли вопрос вступления Украины в НАТО на повестке дня, генсек ответил утвердительно.
Да, абсолютно. Таким был результат Вашингтонского саммита. Путь Украины в НАТО необратим, и ничего не изменилось,
– сказал Рютте.