Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Укринформ.

Смотрите также Депортация и возвращение домой? Что ждет миллионы украинских беженцев в ЕС

Что сказал Рютте о Трампе 15 апреля

Генсек сосредоточился на том, что Трамп ведет переговоры с Киевом и Москвой об окончании войны. К слову, именно из-за стремления продолжать говорить с россиянами США отвергли заявление G7, осуждающее удар по Сумах.

Сегодня я говорил, что Трамп ведет переговоры с Украиной и Россией, чтобы закончить войну и обеспечить мир. Это нелегко, особенно на фоне такого насилия. Но мы все поддерживаем господина Трампа. Наши партнеры из Великобритании и Франции также делают свои шаги, чтобы обеспечить мир в Украине,

– сказал Марк Рютте.

Кроме этого генсек заверил, что поддержка Украины со стороны НАТО бесспорна. Хотя в последнее время по этому поводу были вопросы.

"НАТО продолжает оказывать политическую и другие типы помощи Украине. Благодаря тренингам по безопасности в Висбадене мы становимся ближе друг к другу. За первые 3 месяца текущего года партнеры НАТО уже предоставили более 20 миллиардов евро помощи Украине", – добавил он.

Напомним, в середине марта Рютте молчал, когда Трамп критиковал Украину во время его визита. А на вопрос о будущем Украины в НАТО генеральный секретарь Альянса дал странный ответ.