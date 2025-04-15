Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Укрінформ.

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Що сказав Рютте про Трампа 15 квітня

Генсек зосередився на тому, що Трамп веде переговори з Києвом і Москвою щодо закінчення війни. До слова, саме через прагнення продовжувати говорити з росіянами США відкинули заяву G7, яка засуджує удар по Сумах.

Сьогодні я говорив, що Трамп веде перемовини з Україною та Росією, щоб закінчити війну і забезпечити мир. Це нелегко, особливо на тлі такого насилля. Але ми всі підтримуємо пана Трампа. Наші партнери з Великої Британії та Франції також роблять свої кроки, щоб забезпечити мир в Україні,

– сказав Марк Рютте.

Окрім цього генсек запевнив, що підтримка України з боку НАТО безперечна. Хоча останнім часом щодо цього були питання.

"НАТО продовжує надавати політичну та інші типи допомоги Україні. Через безпекові тренінги у Вісбадені ми стаємо ближчими один до одного. За перші 3 місяці поточного року партнери НАТО вже надали понад 20 мільярдів євро допомоги Україні", – додав він.

Нагадаємо, в середині березня Рютте мовчав, коли Трамп критикував Україну під час його візиту. А на запитання щодо майбутнього України в НАТО генеральний секретар Альянсу дав дивну відповідь.