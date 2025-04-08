Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на сообщение Валерия Залужного. Он рассказал, как создавался этот штаб.

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Чем занимается штаб в Висбадене

Штаб в Висбадене занимается вопросами военной помощи Украине.

Этот штаб действительно стал нашим с партнерами секретным оружием в планировании операций и формировании потребностей для их реализации,

– написал Залужный.

После начала полномасштабной агрессии России в 2022 году военная помощь от партнеров Украины существенно возросла.

Перед нашим государством появились новые вызовы, связанные с доставкой и ремонтом этой техники. Поэтому в апреле 2022 года и создали этот центр по координации поставок военной помощи Украине.

Сначала он базировался в штаб-квартире Европейского командования США в немецком городе Штутгарт, а затем – в Висбадене.

Впоследствии мы поняли, что нам нужен совместный с партнерами оперативный штаб, который будет осуществлять оценку потребностей в оружии и технике, исходя из планирования операций. Этот вопрос особенно остро встал летом 2022 года, когда наши партнеры выразили сомнения относительно целесообразности тех или иных видов вооружений и боеприпасов для фронта в Украине. Тогда у нас и возникла идея создать на базе логистического оперативный штаб, который бы анализировал спланированные операции ВСУ и, в соответствии со стандартами НАТО, формировал под них потребность,

– рассказал Залужный.

Такую идею удалось реализовать благодаря поддержке Великобритании.

После этого "Висбаден получил новое дыхание" – там планировали операции, проводили военные игры, формировали потребности для ВСУ и передавали их в Вашингтон и столицы Европы.

Штаб, по словам посла Украины, стал прекрасным механизмом взаимодействия с партнерами Украины относительно будущих военных операций и формирования потребностей под них.