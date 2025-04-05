По информации британской разведки, в марте Россия захватила в Украине, вероятно, 143 квадратных километра. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Минобороны Великобритании в X.
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Российское наступление замедляется
С начала 2025 года динамика российского наступления в Украине заметно снизилась, а количество атак уменьшилось.
По информации британской разведки, в марте российские войска, вероятно, захватили около 143 квадратных километров территории Украины. Это менее 5 квадратных километров в сутки.
Темпы продвижения России снижаются ежемесячно с ноября 2024 года, когда ее войска захватили более 700 квадратных километров,
– говорится в обзоре.
С тех пор российское наступление заметно замедляется.
Самые активные боевые действия в марте фиксировались в центральной части Донецкой области. Однако, несмотря на локальные продвижения, в целом оккупационным силам не удалось существенно улучшить свои оперативные позиции.
Отдельно отмечается, что украинские защитники успешно проводили тактические контратаки, в частности вблизи Покровска. Это позволило частично нивелировать территориальные потери.
Хотя в конце марта Россия увеличила количество наземных атак, количество которых падало в течение месяца, но они "не привели к увеличению темпов продвижения".