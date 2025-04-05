За інформацією британської розвідки, у березні Росія захопила в Україні, ймовірно, 143 квадратні кілометри. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Міноборони Великої Британії у X.

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Російський наступ сповільнюється

З початку 2025 року динаміка російського наступу в Україні помітно знизилася, а кількість атак зменшилася.

За інформацією британської розвідки, у березні російські війська, ймовірно, захопили близько 143 квадратних кілометрів території України. Це менше 5 квадратних кілометрів на добу.

Темпи просування Росії знижуються щомісяця з листопада 2024 року, коли її війська захопили понад 700 квадратних кілометрів,

– ідеться в огляді.

З того часу російський наступ помітно уповільнюється.

Найактивніші бойові дії в березні фіксувалися в центральній частині Донецької області. Однак, попри локальні просування, загалом окупаційним силам не вдалося суттєво покращити свої оперативні позиції.

Окремо зазначається, що українські захисники успішно проводили тактичні контратаки, зокрема поблизу Покровська. Це дозволило частково нівелювати територіальні втрати.

Хоча наприкінці березня Росія збільшила кількість наземних атак, кількість яких падала протягом місяця, але вони "не призвели до збільшення темпів просування".