Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на допис Валерія Залужного. Він розповів, як створювався цей штаб.

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Чим займається штаб у Вісбадені

Штаб у Вісбадені займається питаннями військової допомоги Україні.

Цей штаб справді став нашою з партнерами секретною зброєю у плануванні операцій та формуванні потреб для їх реалізації,

– написав Залужний.

Після початку повномасштабної агресії Росії у 2022 році військова допомога від партнерів України суттєво зросла.

Перед нашою державою постали нові виклики, пов'язані з доставкою та ремонтом цієї техніки. Тому у квітні 2022 року й створили цей центр з координації постачання військової допомоги Україні.

Спочатку він базувався у штаб-квартирі Європейського командування США у німецькому місті Штутгарт, а потім – у Вісбадені.

Згодом ми зрозуміли, що нам потрібен спільний з партнерами оперативний штаб, який буде здійснювати оцінку потреб у зброї та техніці, виходячи з планування операцій. Це питання особливо гостро постало влітку 2022 року, коли наші партнери висловили сумніви щодо доцільності тих чи інших видів озброєнь та боєприпасів для фронту в Україні. Тоді у нас і виникла ідея створити на базі логістичного оперативний штаб, який би аналізував сплановані операції ЗСУ і, відповідно до стандартів НАТО, формував під них потребу,

– розповів Залужний.

Таку ідею вдалося реалізувати завдяки підтримці Великої Британії.

Після цього "Вісбаден отримав нове дихання" – там планували операції, проводили воєнні ігри, формували потреби для ЗСУ та передавали їх до Вашингтона та столиць Європи.

Штаб, за словами посла України, став прекрасним механізмом взаємодії з партнерами України щодо майбутніх воєнних операцій та формування потреб під них.