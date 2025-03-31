Об этом рассказывает 24 Канал со ссылкой на Reuters. Дональд Трамп заявил, что президент Украины рассчитывает на вступление Украины в НАТО, однако это никогда не произойдет.

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Трамп не видит Украину в НАТО

На встрече с журналистами Трамп подчеркнул, что Владимир Зеленский осознает это.

Он хочет быть членом НАТО, но он никогда не будет членом НАТО. Он это понимает,

– сказал Трамп.

Ранее Трамп поддержал позицию главы Пентагона Пита Гегсета, который назвал вступление Украины в Альянс нереалистичным сценарием мирного соглашения. В то же время Киев заверил США, что не будет рассматривать отказ от НАТО как часть возможного договора.

Спецпосланник Белого дома Стив Уиткофф добавил, что из-за позиции России и США Украина не может присоединиться к НАТО, но вопрос гарантий безопасности остается открытым.