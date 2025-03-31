Про це розповідає 24 Канал з посиланням на Reuters. Дональд Трамп заявив, що президент України розраховує на вступ України до НАТО, проте це ніколи не відбудеться.

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Трамп не бачить Україну в НАТО

На зустрічі з журналістами Трамп підкреслив, що Володимир Зеленський усвідомлює це.

Він хоче бути членом НАТО, але він ніколи не буде членом НАТО. Він це розуміє,

– сказав Трамп.

Раніше Трамп підтримав позицію глави Пентагону Піта Гегсета, який назвав вступ України до Альянсу нереалістичним сценарієм мирної угоди. Водночас Київ запевнив США, що не розглядатиме відмову від НАТО як частину можливого договору.

Спецпосланець Білого дому Стів Віткофф додав, що через позицію Росії та США Україна не може приєднатися до НАТО, але питання гарантій безпеки залишається відкритим.