Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на інтерв'ю Рютте в ефірі телемарафону.

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Що сказав Марк Рютте про вступ України в НАТО

На запитання журналістки "Ми – Україна" Олени Чернякової про те, чи залишається питання вступу України в НАТО на порядку денному, генсек відповів ствердно.

Так, абсолютно. Таким був результат Вашингтонського саміту. Шлях України до НАТО незворотній, і нічого не змінилося,

– сказав Рютте.