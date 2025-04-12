В України є 110 бригад з бойовим досвідом. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на виступ Сибіги на Анталійському дипломатичному форумі 12 квітня.

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Сибіга пояснив, для чого НАТО Україна

Під час виступу на панельній дискусії Анталійського дипломатичного форуму 12 квітня міністр закордонних справ України Андрій Сибіга закликав не виключати питання членства України в НАТО з порядку денного. Він підкреслив, що Україна не лише заслуговує на місце в Альянсі, а й здатна зробити суттєвий внесок у безпеку євроатлантичного простору.

Сибіга зазначив, що українські Збройні сили мають 110 бойових бригад, які щоденно ведуть бойові дії. За його словами, це буде "реалістичний", "справжній" та "найдешевший" внесок у майбутнє трансатлантичної безпеки.

Безпека України та Європи є неподільною. Вибачте за мою скромну думку, але сьогодні Україна формує майбутнє не лише європейської безпеки, а й трансатлантичної, [а також впливає] на питання безпеки Азії, Близького Сходу та Африки,

– зауважив міністр.