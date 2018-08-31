Убили Захарченко: факты из жизни главаря пророссийских боевиков Донецка

В пятницу, 31 августа, в оккупированном Донецке в ресторане "Сепаратист" прогремел взрыв, в результате которого погиб лидер пророссийских боевиков так называемой "ДНР" Александр Захарченко.

В результате взрыва двое охранников Захарченко получили ранения. В городе, согласно данным боевиков, из-за гибели Захарченко ввели дополнительные меры безопасности.

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Кем был Захарченко до войны на Донбассе

Александр Захарченко родился 26 июня 1976 года в Донецке. Его отец был шахтером. Сейчас живет на подконтрольной Украине территории – Артемовске. Более того, министр социальной политики Андрей Рева в 2017 году сообщил, что мать и отец главаря боевиков получают пенсию в Украине.

В Донецком техникуме промышленной автоматики Захарченко получил образование по специальности "горный электромеханик". Позже поступил в Донецкий юридический институт МВД, но так его и не закончил.



Александра Захарченко убили

В официальной биографии Захарченко отмечается, что с 2000-х годов начал собственный бизнес, связанный с угольной промышленностью. Однако в сети донедавна распространялось много слухов, что лидер сепаратистов на самом деле торговал курятиной.

Также в его биографии говорится, что в 2006 году Захарченко возглавил ТРЦ "Континент", который принадлежал Ринату Ахметову. Кроме того, Захарченко вроде был соучредителем донецкого ООО "Дельта-форт", специализировавшееся на продовольственной деятельности.

Террористическая деятельность

В 2010 году в Донецке создали филиал харьковского бойцовского клуба "Оплот", который и возглавил Александр Захарченко.

В 2014 году после бегства Януковича в Россию на Востоке Украины началась масштабная антимайдановская пропаганда, которая впоследствии переросла в антиукраинскую. Весной 2014-ого в самом Донецке уже начинались погромы и захват государственных зданий. И Захарченко в стороне не был. 16 апреля он возглавил группу вооруженных людей (позже известное как "ополчение"), захвативших здание Донецкой городской администрации.

11 мая 2014 года состоялся так называемый референдум о самоопределении Донбасса при поддержке России. Тогда Захарченко стал военным комендантом Донецка. Далее – заместителем "министра МВД" фейковой республики.



Александра Захарченко убили

Когда на Донбасс зашла российская техника и войска, и начались полномасштабные военные действия, то Захарченко доверили командовать подразделением террористического "Оплота". Но не долго, всего несколько месяцев – до 7 июля 2014 года. Тогда же в конце июня получил ранение при попытке штурма наших киборгов, которые защищали Донецкий аэропорт. Проект получил звание "майора".

В августе 14-ого, когда тогдашнего "премьера "ДНР" Александра Бородая отстранили (официально – ушел в отставку), Захарченко избрали на его место.



Боевики Александр Бородай и Александр Захарченко

2-ого ноября 2014-ого года Александр Захарченко стал "главой "ДНР". Мол, за него проголосовали 75% людей, которые проживали на оккупированных территориях Донецкой области.

12 февраля 2015-ого главарь пророссийских боевиков подписал Минские соглашения вместе со своим "лнр-овским коллегой" Игорем Плотницким. В том же году в фейковой республике ему присвоили звание "Герой "ДНР", а в придачу наградили "Георгиевскими крестами "ДНР" и дали звание "генерал-майор" после кровавых событий в Дебальцево.

Покушения на Захарченко

Сепаратистские СМИ сообщали всего о трех покушениях на Захарченко.

Первое – в ноябре 2014 года. Мол, Захарченко тогда обстреляли из "Градов" украинские военные. Однако он тогда совсем не пострадал, скрываясь в гостинице неподалеку.



Захарченко получил ранение в ногу

22 августа 2016 года сообщали, будто возле дома главаря боевиков нашли и обезвредили взрывчатку.

Последнее покушение было весной 2017 года. Тогда два взрывных устройства подорвали на пути кортежа Захарченко, который направлялся к Саур-Могиле.

Личная жизнь Александра Захарченко

Захарченко, по неофициальным данным, был женат дважды. Однако на публике его помнили лишь со второй женой – Натальей Гладковой. С ней он воспитал четырех сыновей.



Боевик Захарченко с женой Натальей

В одном из интервью лидер боевиков заявил, что его жена находилась под обстрелом и сама вела бой.

Несмотря на то, что сепаратистское супружество давало интервью пропагандистским российским каналам и вместе часто появлялось на публике, информации о Наталье Гладковой крайне мало.