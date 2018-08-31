Убийство Захарченко: появилось видео с места взрыва в Донецке (18+)

Вечером 31 августа в оккупированном Донецке произошел взрыв, в результате которого был убит главарь оккупантов Александр Захарченко.

Взрыв произошел примерно в 18:00 31 августа возле кафе "Сепар" в центре Донецка.

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Местные СМИ сообщают, что Захарченко умер от полученных ран по дороге в больницу.

В результате взрыва был ранен "министр финансов" так называемой "ДНР" Александр Тимофеев с позывным "Ташкент". Известно еще о как минимум двух раненых.

В силовых структурах оккупационной администрации Донецка поспешно заявили о задержании "украинских диверсантов", которых подозревают в убийстве Захарченко.

В то же время в СБУ подтвердили, что обладают информацией о гибели главаря боевиков Александра Захарченко.

В сети появилось видео, снятое незадолго после взрыва в центре Донецка. На кадрах видно поврежденный вход в кафе "Сепар", а также обуглившееся тело на носилках.

Смотрите видео с места убийства Александра Захарченко в Донецке 31 августа:

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