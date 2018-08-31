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Убийство Захарченко: СБУ подтверждает смерть главаря оккупантов

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СБУ подтвердила убийство Захарченко
СБУ подтвердила убийство Захарченко / Фото из открытых источников

Служба безопасности Украины подтвердила информацию об убийстве Александра Захарченко, главаря боевиков так называемой "ДНР", вечером 31 августа.

В пятницу, 31 августа, сепаратистские и российские СМИ начали распространять информацию, что в центре оккупированного Донецка произошел взрыв, в результате которого был убит главарь оккупантов Александр Захарченко.

Информацию о смерти Захарченко впоследствии подтвердили в так называемой администрации оккупантов.

Известно также, что в результате взрыва был ранен "министр финансов" так называемой "ДНР" Александр Тимофеев с позывным "Ташкент".

В силовых структурах оккупационной администрации Донецка успели поспешно заявить о задержании "украинских диверсантов", которых подозревают в убийстве Захарченко.

В Службе безопасности Украины подтверждают гибель главаря пророссийских боевиков Александра Захарченко днем 31 августа.

По нашим данным, информация о смерти Захарченко соответствует действительности,
– уточнила в комментарии журналистам 24 Канала пресс-секретарь СБУ Елена Гитлянская.

По ее словам, СБУ считает убийство Захарченко междоусобными войнами самих боевиков.

Отвечая на вопрос корреспондента 24 Канала, после убийства Захарченко стоит ожидать обострения на фронте, Елена Гитлянская уточнила, что СБУ такой информации не комментирует и посоветовала обращаться с этим вопросом к экспертам.

 
Теги: Новости Украины Новости Донецка Убийство Захарченко СБУ
Источник: 24 Канал
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