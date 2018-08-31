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УБИЙСТВО ЗАХАРЧЕНКО ЕДИНАЯ ПОМЕСТНАЯ ЦЕРКОВЬ ОЛЕГ СЕНЦОВ УМЕР ИОСИФ КОБЗОН

Захарченко убили в Донецке: оккупанты сообщают еще о раненом "министре"

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Захарченко убили в центре Донецка, ранен – "министр" финансов "ДНР" Тимофеев
Захарченко убили в центре Донецка, ранен – "министр" финансов "ДНР" Тимофеев / Фото из открытых источников (Иллюстрация)

Вечером 31 августа в центре оккупированного Донецка прогремел взрыв. Сепаратистские СМИ сообщают, что в результате этого взрыва погиб главарь так называемой "ДНР" Александр Захарченко.

Взрыв прогремел в ресторане "Сепар", который расположен в центре Донецка.

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Российские и местные сепаратистские СМИ сообщают, что в результате взрыва был убит Александр Захарченко – главарь боевиков так называемой "ДНР".

Пропагандистские медиа также пишут, что был ранен так называемый "министр" самопровозглашенной "ДНР" Александр Тимофеев.

С ранением госпитализирован глава Минфина Александр Тимофеев,
– пишет "Интерфакс" со ссылкой на источники в рядах оккупационной администрации в Донецке.

По данным местных СМИ, кроме него, были ранены еще двое людей.

 

 

Теги: Новости Украины Новости Донецка Убийство Захарченко Жертвы
Источник: 24 Канал
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