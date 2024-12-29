Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на "Украинскую правду". Эту информацию изданию предоставили источники в правоохранительных органах.

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ГБР пришло с обысками к комбригу Побережнюку

Собеседники рассказали журналистам, что вечером 27 декабря следователи ГБР пришли с обыском к комбригу по месту жительства.

Следствие обнаружило, что в период с февраля по июль 2024 года Побережнюк не принял никаких мер по сообщениям о пытках и бесчеловечном обращении с военнослужащими со стороны подчиненного офицера (говорится о Владиславе Пастухе).

Несмотря на то, что Побережнюк знал об этих обвинениях, он не отреагировал и не инициировал никаких производств для привлечения военнослужащего к ответственности.

Источники также отметили, что готовится сообщение о подозрении командиру бригады в соответствии с Уголовным кодексом Украины по факту бездействия военной власти, совершенное в условиях военного положения.

К слову, Олег Побережнюк уже находился под стражей после того, как суд объявил ему меру пресечения, но вышел под залог в размере 908 400 гривен. Тогда Побережнюка подозревали в злоупотреблении служебным положением.

Скандал с издевательствами над военнослужащими в 211 понтонно-мостовой бригаде Сил поддержки ВСУ вспыхнул после расследования, которое сделали журналисты издания "Украинская правда". После этого командира бригады временно отстранили от должности на срок служебной проверки.