Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на "Українську правду". Цю інформацію виданню надали джерела у правоохоронних органах.

До теми У ЗСУ розкрили, хто нагородив комбрига 211 бригади орденом, попри корупційне розслідування

ДБР завітало з обшуками до комбрига Побережнюка

Співрозмовники розповіли журналістам, що ввечері 27 грудня слідчі ДБР прийшли з обшуком до комбрига за місцем проживання.

Слідство виявило, що в період з лютого по липень 2024 року Побережнюк не вжив жодних заходів щодо повідомлень про катування та нелюдське поводження з військовослужбовцями з боку підлеглого офіцера (мовиться про Владислава Пастуха).

Попри те, що Побережнюк знав про ці звинувачення, він не відреагував і не ініціював жодних проваджень для притягнення військовослужбовця до відповідальності.

Джерела також зазначили, що готується повідомлення про підозру командиру бригади відповідно до Кримінального кодексу України за фактом бездіяльності військової влади, вчинена в умовах воєнного стану.

До слова, Олег Побережнюк уже перебував під вартою після того, як суд оголосив йому запобіжний захід, але вийшов під заставу у розмірі 908 400 гривень. Тоді Побережнюка підозрювали у зловживанні службовим становищем.

Скандал зі знущаннями з військовослужбовців у 211 понтонно-мостової бригади Сил підтримки ЗСУ спалахнув після розслідування, яке зробили журналісти видання "Українська правда". Після цього командира бригади тимчасово відсторонили від посади на термін службової перевірки.