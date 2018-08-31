Убийство Захарченко: в оккупированном Донецке заявили о задержании "украинских диверсантов"
Правоохранительные органы оккупированного Донецка объявили о задержании "украинских диверсантов", которых подозревают в покушении на Александра Захарченко, который погиб при взрыве 31 августа.
Об этом сообщает "Дождь" со ссылкой на "Интерфакс".
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24 Канал ранее сообщал, что в центре оккупированного Донецка произошел мощный взрыв в ресторане "Сепар", по информации СМИ, жертвой происшествия стал главарь боевиков "ДНР" Александр Захарченко.
Отмечается, что подозреваемые – "украинские диверсанты и связанные с ними лица", заявил источник, не уточнив их количество. По его словам, их задержали в машине на проспекте Богдана Хмельницкого, где перекрыли движение.
Источник: 24 Канал
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