Сообщает 24 Канал со ссылкой на российские СМИ.

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Что известно об атаке на Новокуйбышевск

В Самарской области России БпЛА атаковали Новокуйбышевскую нефтехимическую компанию. Говорится об ООО "Новокуйбышевский завод катализаторов".

Также атаку на предприятие подтвердил губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев. Однако, по его словам, повреждений и пострадавших якобы нет. Сейчас на месте работают оперативные службы.

Горит "Новокуйбышевский завод катализаторов": смотрите видео

Известно, что предприятие специализируется на выпуске сжиженных углеводородных газов, МТАЭ (метил-трет-амилового эфира), бензола, фенола, ацетона, альфа-метилстирола, олефинов, пара-трет-бутилфенола (ПТБФ), а также является единственным в стране производителем синтетического этанола.

Годовой объем переработки составляет около 1 миллиона тонн, в ассортименте – более 50 видов продукции.

К слову, дроны также атаковали ключевой завод химпрома России "Невинномысский Азот" в Ставропольском крае. В результате удара уничтожен пункт управления производством.