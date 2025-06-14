Повідомляє 24 Канал з посиланням на російські ЗМІ.

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Що відомо про атаку на Новокуйбишівськ

В Самарській області Росії БпЛА атакували Новокуйбишивську нафтохімічну компанію. Мовиться про ТОВ "Новокуйбишівський завод каталізаторів".

Також атаку на підприємство підтвердив губернатор Самарської області В'ячєслав Фєдорищев. Однак, за його словами, пошкоджень і постраждалих нібито немає. Наразі на місці працюють оперативні служби.

Горить "Новокуйбишівський завод каталізаторів": дивіться відео

Відомо, що підприємство спеціалізується на випуску скраплених вуглеводневих газів, МТАЕ (метил-трет-амілового ефіру), бензолу, фенолу, ацетону, альфа-метилстиролу, олефінів, пара-трет-бутилфенолу (ПТБФ), а також є єдиним в країні виробником синтетичного етанолу.

Річний обсяг переробки становить близько 1 мільйона тонн, в асортименті – понад 50 видів продукції.

До слова, дрони також атакували ключовий завод хімпрому Росії "Невинномиський Азот" у Ставропольському краї. Внаслідок удару знищено пункт управління виробництвом.