На території об'єкта уже знайшли уламки БпЛА та помітили руйнування. Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на росЗМІ.

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Що відомо про атаку на "Невинномиський Азот"

Атака на Ставропольський край почалася близько 3:20.

За даними місцевих телеграм-каналів, там вночі працювала "певео", лунали вибухи, було також падіння уламків та загоряння у промзоні.

Атака на "Невинномиський Азот" / Фото із соцмереж

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Місцеві нарахували, що "Невинномиський Азот" атакували приблизно 20 БпЛА.

Кажуть, що є постраждалий.

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На опублікованих кадрах видно, що на території заводу є руйнування. Зокрема, постраждали адміністративні та побутові приміщення. А також знищено пункт управління виробництвом підприємства.

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ВАТ "Невинномиський Азот" входить до холдингу "ЄвроХім-Азот". Його продукція призначена для агрохімії та військової сфери.

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Там виготовляють аміак, карбамід, аміачну селітру, комплексні добрива.

Також це єдиний завод у Росії, де виробляють метилацетат, оцтову кислоту високої чистоти та меламін.

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Окрім того, завод виробляє продукцію органічного синтезу: метанол, бутилацетат, полівініловий спирт, вінілацетат, себацинова кислота та ін.

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Частина продукції заводу використовується у вибухових речовинах.