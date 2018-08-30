Стало известно, сколько людей подорвались на минах на Донбассе
Минобороны сообщило, что по состоянию на 1 августа 2018 в зоне проведения ООС от мин пострадали 1858 человек, из них почти 400 – погибли.
Об этом сообщило HROMADSKE.
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На брифинге о состоянии выполнения мероприятий противоминной деятельности в Украине начальник управления экологической безопасности и противоминной деятельности Министерства обороны Украины полковник Максим Комиссаров рассказал детали.
Пострадали 102 ребенка, из них – 21 ребенок погиб. В 2014 году подобная статистика вовсе не велась,
– проинформировал Комиссаров.
С начала АТО от 14 апреля 2014 года и до 15 августа 2017 года от взрывов погибли не менее за 2 тысячи 558 гражданских, из них 242 ребенка.
Украинские специалисты обезвредили уже более 250 тысяч взрывных устройств, мин, снарядов, гранат. А сколько еще этой опасности на территориях Донецкой и Луганской областей – точно никто не знает.
Напомним, ранее сообщалось о 294 идентифицированных лиц, которые пропали без вести во время войны на Донбассе, и более тысячи тел, личность которых пока не удалось установить.
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