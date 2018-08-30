18:33
30 авг 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
Киев
16°C
24°C 12°C
  • пятница
    26°C 13°C
  • суббота
    28°C 15°C
  • воскресенье
    31°C 16°C
подробнее
youtube @24
Loading...
google @24
RSS ЛЕНТА
Общий RSS
+feedly
Топ новости
+feedly
Видео новости
+feedly
Смотри онлайн онлайн
рус
УМЕР ИОСИФ КОБЗОН ДЖОН МАККЕЙН ОЛЕГ СЕНЦОВ ВОЙНА НА ДОНБАССЕ
Прямая трансляция на
Последние выпуски
Вести Кремля. Политические игры Путина. Экстремистские заявления Соловьёва
Вєсті Кремля
21:05, 29 августа
Вести.UA. Азаров– эксперт по украинскому языку. Российский Львов во снах Царева
Вєсті.UA
19:49, 29 августа
Навария: как "заметают следы" земельных "дерибанов" чиновники и кто прикрывается ветеранами АТО
ЦРУ
09:00, 29 августа
"Перемоги" держструктур, або катаклізми національного масштабу
Підсумки дна
13:00, 28 августа
Вспомнить Всё. Украинский рок в стиле олд-скул
Згадати все
23:50, 28 августа
Телеканал новостей 24 Новости Новости Украины
УМЕР ИОСИФ КОБЗОН ДЖОН МАККЕЙН ОЛЕГ СЕНЦОВ ВОЙНА НА ДОНБАССЕ

Какое оружие Россия направляет боевикам на Донбасс

392 Читати новину українською
Тымчук назвал оружие, которое Россия перебрасывает на Донбасс
Тымчук назвал оружие, которое Россия перебрасывает на Донбасс / Фото из открытых источников

Российская Федерация продолжает поставлять самую разнообразную технику, в том числе и свои современные разработки, пророссийским боевикам в оккупированный Донбасс.

Об этом заявил координатор "Информационного сопротивления", нардеп от "Народного фронта" Дмитрий Тымчук в интервью "Апострофу". 

Читайте также: США предоставят Украине мощное оружие из-за угрозы от России в море

"Мы видим какие-то новые образцы вооружения в виде танка Т-72, современных комплексов радиоэлектронной борьбы, радиотехнической разведки. Но они перебрасываются на Донбасс в очень ограниченном количестве. Идет, скорее, обкатка новых вооружений российской армии. В общем, во всем мире вооруженные конфликты использовались как полигон для новых вооружений", – сказал он.

По его словам, для России использование Донбасса является проблематичным, поскольку обнаружение любых российских вооружений в регионе свидетельствует о том, что Кремль имеет прямое отношение к боевым действиям.

Поэтому, как отмечает политик, агрессор перебрасывает вооружение для боевиков в весьма ограниченном количестве. Однако вооружение, которое используется более активно оккупантами, не особенно отличается от того, которое использует ВСУ.

Основное вооружение – это то, что есть в арсенале украинской армии. Это танки Т-64 и Т-72 в различных модификациях. Хотя россияне думают, что они умнее всех, но поставляют туда модификации Т-72, которые есть только в российской армии – у нас просто нет таких схем. Бронетехника та же – БМП-1, БМП-2, МТЛБ и так далее,
– рассказал Тымчук.

Нардеп добавил, что Москва поставляет на Донбасс боеприпасы, которые снимаются с хранения "и, по сути, таким образом Россия утилизирует боеприпасы, у которых заканчивается или уже закончился срок использования". Он подчеркнул, что именно эти боеприпасы представляют огромную проблему для Украины, ведь часто они не срабатывают и позже кто-то будет вынужден их обезвреживать.

"Это очень серьезный фактор фактического минирования территории. Когда мы говорим об элементарном разминировании, то мины и минные поля, которые устанавливают боевики, теряя и даже не составляя карты – это только полдела. Основная проблема заключается в том, что боевики на Донбассе используют боеприпасы, масса из которых не взрывается – Россия поставляет их уже в таком виде. Они являются очень серьезной угрозой для мирного населения", – подытожил Тымчук.

Теги: Новости Украины Новости России Война на Донбассе Оружие Украина – Россия Вооруженные Силы Украины
Источник: 24 Канал
powered by lun.ua
Новости за сегодня
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Публикации
Бомба замедленного действия для Путина, – западные СМИ о ситуации с пенсионной реформой в России
сегодня, 18:01 Бомба замедленного действия для Путина, – западные СМИ о ситуации с пенсионной реформой в России
Олександра Кравчук
Как мигранты могут изменить ситуацию вокруг
сегодня, 17:01 Как мигранты могут изменить ситуацию вокруг
Блог Соцмережі
День знань чи День марнославства?
сегодня, 16:56 День знань чи День марнославства?
Сергій Гусовський
Почему украинская армия не стреляла по россиянам в Крыму
сегодня, 16:00 Почему украинская армия не стреляла по россиянам в Крыму
Павло Казарін
"Они сошли с ума": что говорил об Украине опальный Иосиф Кобзон
сегодня, 15:19 "Они сошли с ума": что говорил об Украине опальный Иосиф Кобзон
Выходные дни-2018: календарь праздников в Украине
 19 июля , 14:06
Как получить биометрический заграничный паспорт: процедура, цены, нюансы
 4 июня , 14:02
"Произошел выброс неизвестного вещества": оккупанты о новом экологическом бедствии в Крыму
 27 августа , 22:49
Главные новости 3 августа: освобождение политзаключенного Костенко, убийство экс-депутата Жука
 4 августа , 09:05
Раньери продает дом в Лестере за 700 тысяч фунтов
 23 апреля 2017 , 15:30
Для сборной нет ничего невозможного, или красноречивое сравнение Шевченко и Фоменко: реакция соцсетей на матч Украина – Саудовская Аравия
 24 марта , 11:46
Новости
Больше новостей
При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

Made by
Залиште відгук