Какое оружие Россия направляет боевикам на Донбасс

Российская Федерация продолжает поставлять самую разнообразную технику, в том числе и свои современные разработки, пророссийским боевикам в оккупированный Донбасс.

Об этом заявил координатор "Информационного сопротивления", нардеп от "Народного фронта" Дмитрий Тымчук в интервью "Апострофу".

Читайте также: США предоставят Украине мощное оружие из-за угрозы от России в море

"Мы видим какие-то новые образцы вооружения в виде танка Т-72, современных комплексов радиоэлектронной борьбы, радиотехнической разведки. Но они перебрасываются на Донбасс в очень ограниченном количестве. Идет, скорее, обкатка новых вооружений российской армии. В общем, во всем мире вооруженные конфликты использовались как полигон для новых вооружений", – сказал он.

По его словам, для России использование Донбасса является проблематичным, поскольку обнаружение любых российских вооружений в регионе свидетельствует о том, что Кремль имеет прямое отношение к боевым действиям.

Поэтому, как отмечает политик, агрессор перебрасывает вооружение для боевиков в весьма ограниченном количестве. Однако вооружение, которое используется более активно оккупантами, не особенно отличается от того, которое использует ВСУ.

Основное вооружение – это то, что есть в арсенале украинской армии. Это танки Т-64 и Т-72 в различных модификациях. Хотя россияне думают, что они умнее всех, но поставляют туда модификации Т-72, которые есть только в российской армии – у нас просто нет таких схем. Бронетехника та же – БМП-1, БМП-2, МТЛБ и так далее,

– рассказал Тымчук.

Нардеп добавил, что Москва поставляет на Донбасс боеприпасы, которые снимаются с хранения "и, по сути, таким образом Россия утилизирует боеприпасы, у которых заканчивается или уже закончился срок использования". Он подчеркнул, что именно эти боеприпасы представляют огромную проблему для Украины, ведь часто они не срабатывают и позже кто-то будет вынужден их обезвреживать.

"Это очень серьезный фактор фактического минирования территории. Когда мы говорим об элементарном разминировании, то мины и минные поля, которые устанавливают боевики, теряя и даже не составляя карты – это только полдела. Основная проблема заключается в том, что боевики на Донбассе используют боеприпасы, масса из которых не взрывается – Россия поставляет их уже в таком виде. Они являются очень серьезной угрозой для мирного населения", – подытожил Тымчук.