Убийство Захарченко: вдова главаря боевиков сделала скандальное заявление

Вдова погибшего главаря боевиков Александра Захарченко пообещала, что обязательно отомстит за смерть своего мужа. Женщина выступила перед приспешниками Захарченко с речью.

Об этом вдова пророссийского коллаборациониста заявила перед его соратниками на "передовой", передают сепаратистские СМИ.

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Наталья Захарченко заявила, что будет помогать боевикам так же, как помогал ее муж.

Все хотят отомстить. И я хочу отомстить. Мы это сделаем,

– отметила женщина.

Она также призвала продолжить "замыслы и начинания ее мужа, который в 2014 году объединил совершенно разных людей".

"Нам есть к чему стремиться, нам есть к чему идти, нам есть что продолжать, нам есть за что бороться", – добавила Наталья.

Вдова Захарченко поехала поднимать дух оккупантов на "передовую":

Напомним, вечером 31 августа стало известно, что в результате взрыва в центре оккупированного Донецка был убит один из главарей пророссийских боевиков Александр Захарченко. Впоследствии в силовых структурах оккупационной администрации Донецка поспешно заявили о задержании "украинских диверсантов", которых подозревают в организации взрыва.