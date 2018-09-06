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Кому была выгодна ликвидация Захарченко: Тука озвучил фамилии

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Тука назвал лиц, которым было выгодно убийство Захарченко
Тука назвал лиц, которым было выгодно убийство Захарченко / Фото из открытых источников

В ликвидации главаря пророссийских боевиков Александра Захарченко могли быть заинтересованы не только российские спецслужбы, но и его близкое окружение, оппоненты, и даже одиозный украинский олигарх Сергей Курченко, который сбежал в Россию.

Об этом рассказал заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Георгий Тука в интервью "Фактам".

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В частности, чиновник озвучил фамилии троих человек, которым было выгодно убийство Захарченко. Причиной он назвал перераспределение финансовых потоков на оккупированном Россией Донбассе.

По словам заместителя министра, к взрыву в ресторане "Сепар" 31 августа мог быть причастен главный оппонент Захарченко – бывший сотрудник СБУ Александр Ходаковский, который перешел на сторону пророссийских боевиков в 2014 году.

Ходаковский неоднократно открыто обвинял Захарченко в колоссальных хищениях и публично угрожал передать все собранные материалы в Москву,
– заявил Тука.

Вторым в списке он назвал "министра налогов и сборов "ДНР" Александра Тимофеева, который также пострадал от взрыва в кафе "Сепар".

"У неразлучных друзей с недавних пор тоже испортились отношения. Он обвинял Захарченко в стукачестве. До чего достукачились – не знаю", – отметил чиновник.

Заместитель министра также добавил, что в списке тех, кто был заинтересован в ликвидации главаря боевиков, который замкнул на себе большинство финансовых потоков, называют и олигарха из окружения бывшего президента Януковича Сергея Курченко.

"Третий персонаж – это сбежавший украинский олигарх господин Курченко. Здесь история такая. В результате блокады неподконтрольных территорий, организованной "героем нашего времени" Константином Гришиным (народный депутат Украины Семенченко, – 24 канал), в руки группы террористов попали около сорока крупных действующих предприятий. То есть финансовый "пирог" "ДНР" резко увеличился. Естественно, возросли аппетиты у тех, кто его покусывал", – подытожил Тука.

Напомним, вечером 31 августа стало известно, что в результате взрыва в центре оккупированного Донецка был убит один из главарей пророссийских боевиков Александра Захарченко. Впоследствии в силовых структурах оккупационной администрации Донецка поспешно заявили о задержании "украинских диверсантов", которых подозревают в организации взрыва.

Теги: Новости Украины Новости политики Убийство Захарченко Война на Донбассе Новости Донецка Сергей Курченко Георгий Тука
Источник: 24 Канал
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