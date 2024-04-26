24 Канал публикует продолжение расследования коллег News Insight о деятельности российской сети гибридных воздействий и дезинформации в Европе Voice of Europe, которой руководит Виктор Медведчук. Сейчас говорится о перечне СМИ, которые разоблачили себя на цитировании Voice of Europe. Среди этих изданий есть хорошо известные распространители российской пропаганды, но также и СМИ, которые до этого имели довольно хорошую репутацию.

В этом исследовании определили новостные веб-сайты в ЕС и США, которые репостили или цитировали статьи и интервью пророссийской медиа-платформы Voice of Europe ("Голос Европы"), которая оказалась в центре недавнего скандала и попала под санкции правительства Чехии.

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Медиа-платформа Voice of Europe была создана недавно, имеет небольшую аудиторию и, кажется, ничем не примечательна. Однако она активно приглашает европейских политиков для интервью и выступлений в своих телевизионных программах, также ее активно цитируют в средствах массовой информации.

Именно эти цитаты помогают определить, какие еще новостные сайты в Европе продвигают прокремлевские нарративы, а также политиков, которые поддерживают их усилия. А уже российские государственные пропагандистские СМИ цитируют статьи европейских сайтов, чтобы подтвердить "авторитетность" репортажей и информации, которой они делятся.



Как работают сателлиты российской пропаганды в Европе / Интерактивную инфографику News Insight открывайте по ссылке

Кто в Германии цитирует Voice of Europe?

В ходе анализа СМИ, которые цитируют пророссийскую платформу Voice of Europe, расследователи обнаружили ряд немецких СМИ. Во время предварительного исследования разоблачили сеть пророссийских новостных сайтов, в частности тех, которые цитируют сайт Voice of Europe.

Кстати, сам сайт Voice of Europe недавно возобновил свою работу, переехав на хостинг в Казахстан. Это произошло после того, как правительство Чехии ввело санкции против этого связанного с Кремлем сайта.



Сейчас в Польше и Бельгии ведутся расследования деятельности пророссийской сети влияния, в которую входила эта медиа-платформа.

В случае с Voice of Europe доказано, что Москва пытается использовать зарегистрированные в ЕС новостные веб-сайты, замаскированные под нейтральные или альтернативные, для легитимизации российских пропагандистских нарративов и повышения доверия к своим заявлениям. Поскольку почти никто в мире больше не верит российским государственным пропагандистским каналам, таким как RT или Sputnik.

Итак, давайте рассмотрим несколько примеров из Германии, где публикуют нарративы, выгодные Кремлю. Это сайты EpochTimes и Telepolis. Интересно, что RT (Russia Today) распространяет идентичные нарративы:

Платформа BSW выступает за новые иммиграционные ограничения, восстановление импорта энергоносителей из России и прекращение войны в Украине путем переговоров. Хотя больше всего рабочих мест было потеряно в Хельсинки, некоторые сельские общины пострадали непропорционально, иногда потеряв четверть своих рабочих мест.

Ссылка: https://www.epochtimes.de/politik/ausland/wochenrueckblick-streiks-in-finnland-10-000-jobs-bei-zf-friedrichshafen-in-gefahr-teil-2-a4565895.html

Сколько западных наемников и спецназовцев воюют в Украине? Согласно просочившимся в марте 2023 года документам Министерства обороны, на то время в Украине находилось по меньшей мере 97 спецназовцев НАТО: 50 британских, 17 латвийских, 15 французских, 14 американских и один нидерландский. Поскольку Россия, похоже, одерживает верх на поле боя, возможно, безвозвратно, США и НАТО стоят перед давно ожидаемой дилеммой: принять реальность и побудить Украину к переговорам о дипломатическом завершении войны, либо же выбрать путь эскалации и развертывания войск НАТО, как недавно предложил президент Франции Эммануэль Макрон, чтобы воевать бок о бок с украинскими войсками против России. Было бы безответственно идти вторым путем, не изучив первый.

Ссылка: https://www.telepolis.de/features/Wie-viele-westliche-Soeldner-und-Spezialkraefte-kaempfen-in-der-Ukraine-9661107.html

Сайт Extradienst – еще один пример того, как сайт Voice of Europe поддерживает этот тезис:

Даже храбрые британцы, которые любят хвастаться своей довоенной поддержкой Украины, включая совместную "операцию по свободе судоходства" у берегов Крыма в 2021 году, похоронили идею отправить в Украину какие-то экспедиционные силы почти так же быстро, как она родилась.

Ссылка: https://extradienst.net/2024/02/12/das-putin-interview-und-der-bundeskanzler/

Другой немецкий сайт Peds Ansichten, цитируя Voice of Europe, утверждает, что СМИ якобы несправедливо изображают Путина и российскую пропаганду как зло. При этом они опускают тот факт, что Россия вторглась в суверенную страну, начала самую кровавую войну в Европе со времен Второй мировой войны, а также распространяет дезинформацию и кампании влияния в Европе. Цитаты ниже:

На протяжении многих лет эмоциональные образы цементируются в сознании людей и в сочетании с текущими событиями создают желаемое настроение. Настроений, которые имеют целью нанести вред политическому оппоненту. В этом конкретном случае это образы "злых россиян", "хозяина Кремля Путина" и "российской пропаганды". Кто наносит наибольший вред Украине, то есть народу Украины, – это отдельная тема.

Нынешняя украинская власть имеет свои корни в перевороте, который финансировался и управлялся Соединенными Штатами Америки. Переворот 2014 года похоронил и без того шаткую украинскую демократию. В том же году толчок прошел через "сообщество ценностей". Теперь Вашингтон воплощал в жизнь уже принятые стратегические решения: Расширить вновь созданный плацдарм в Украине, чтобы использовать его по максимуму в процессе.

Ссылка: https://peds-ansichten.de/2024/04/voice-of-europe-desinformation-meinungsfreiheit-zensur/

Группа парламентариев ЕС подвергла резкой критике политику Украины в ходе дискуссии, которая транслировалась в СМИ, и призвала к скорейшему завершению войны. Наиболее четкое заявление прозвучало от нидерландского политика, сообщает RT.de.

По данным Southfront, "первое подразделение Французского иностранного легиона", как сообщается, прибыло в район города Славянск.

Ссылка: https://dissident.one/frans-leger-ingezet-in-slavyansk-volksrepubliek-donetsk-rapport

Депутаты Европарламента Марсель де Грааф и Йоахим Кус подали официальный запрос к европейскому сообществу, в котором обратили внимание на преследование УПЦ со стороны украинских властей, сообщает, цитируя Voice of Europe. В своем послании де Грааф утверждает, что Украина нарушает верховенство права и права человека.

Ссылка: https://dissident.one/europarlementarier-de-graaff-de-beste-weg-naar-vrede-is-oekrainers-tot-overgave-dwingen

Расследователи также нашли многоязычный международный веб-сайт, который ставит целью остановить войны. Однако в случае российско-украинской войны он не призывает к выводу российских войск с захваченных территорий Украины.

Проект договора между Россией и Украиной, предложенный Путиным, существовал. Прекратить расширение империи военных баз США в Скандинавии.

Ссылка: https://worldbeyondwar.org/de/Putins-Vertragsentwurf-zwischen-Russland-und-der-Ukraine-existierte/

Веб-сайт LostInEU поддерживает российские нарративы о том, что Украина якобы не хочет мира, в то время как на самом деле российские войска продолжают оккупировать захваченные украинские территории и атаковать украинские позиции, чтобы захватить больше территорий. Для этого пророссийские СМИ искажают заявление украинского министра иностранных дел Дмитрия Кулебы.

Цитата: "Кулеба: "Мы будем оказывать сопротивление предложению о переговорах", –

https://lostineu.eu/kuleba-werden-ruf-nach-verhandlungen-bekaempfen

Сайт Freiewelt также известен тем, что распространяет пророссийские взгляды в Германии и распространяет информацию от VoE.

Заголовок: Украинцы обвиняют Зеленского в коррупции. Более трех четвертей украинцев считают президента Владимира Зеленского непосредственно ответственным за коррупцию как в правительстве, так и в армии.

Ссылка: https://www.freiewelt.net/nachricht/ukrainer-geben-selenskyj-schuld-an-korruption-10093969/

В исследовании также упоминается сайт Unser Mitteleuropa, который ссылается на данные Европарламента.

Заголовок: Дипломатическая мудрость визита Киссинджера в Китай освещает перекресток в китайско-американских отношениях.

Ссылка: https://unser-mitteleuropa.com/118420

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Кто цитирует сайт "Голоса Европы" во Франции

Еще одна пророссийская платформа, которая клонирует RT, Le Réseau International, попыталась сделать малоизвестный прокремлевский сайт Voice of Europe известным во Франции. Она добавила публикаций в свободных блогах праворадикалов. А еще есть сайт Les Moutons Enrages, который также является частью сети прокремлевских сайтов.

Вышеупомянутые "новостные" сайты распространяют кремлевские фейки, в частности информацию о том, что украинское правительство отправляет на фронт беременных женщин. Для распространения этой фейковой новости россияне даже сняли ролик о якобы захвате беременной украинской женщины-солдата в окопе.

Многочисленные признаки указывают на то, что это видео является фейком, поскольку оно было смонтировано московской киностудией. Несмотря на опровержение, пророссийские ресурсы не проводят фактчекинг, а Le Réseau International и его клоны продолжают распространять эту российскую дезинформацию.

Цитата: "Киевский режим отправляет женщин на поля боя. Принудительный призыв беременных женщин. Владимир Зеленский одержим желанием угодить своим натовским кураторам, что означает "военные "победы" любой ценой".

Ссылка:

Кстати, канадские сайты Mondialisation (на французском) и Global Research (на английском) также опубликовали эту фальшивку.

Ссылка: https://www.mondialisation.ca/le-regime-de-kiev-envoie-les-femmes-sur-les-champs-de-bataille-la-conscription-forcee-des-femmes-enceintes/5683349

Другой французский сайт, Freedom.fr, распространяет российское мнение о том, что Украина должна капитулировать.

Цитата: "Депутат Европарламента де Грааф: "Лучший способ достичь мира – заставить украинцев капитулировать".

Сайт Dreuz делится статьей с российскими взглядами, озвученными пророссийским премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном. Он также цитирует Voice of Europe.

Цитата: "Орбан: Мир находится в опасной ситуации, поскольку ведущая сверхдержава мира чувствует, что скатывается на второе место".

Ссылка: https://www.dreuz.info/2023/07/orban-le-monde-se-trouve-dans-une-situation-dangereuse-alors-que-la-premiere-superpuissance-sent-quelle-glisse-vers-la-deuxieme-place-283832.html

Сайт Resistance Republicaine, который цитирует Voice of Europe, сосредотачивается на распространении неблагоприятного освещения Украины.

Цитата: "Хорватия: государству предъявлен иск на 196 миллионов евро за незаконно захваченную Украиной яхту Royal Romance (напомним, что это яхта Виктора Медведчука, которую вполне законно конфисковало правительство Хорватии, и этот факт не дает покоя куму Путина и его медийной обслуге – 24 Канал).

Ссылка: https://resistancerepublicaine.com/2024/03/17/intentions-et-agissements-delictueux-de-lukraine-contre-la-croatie/

Расследователи также заметили сайт Egalite et Reconciliation, которым руководит ультраправый конспиролог Алин Сорал.

Ссылка: https://www.egaliteetreconciliation.fr/Ventes-automobiles-en-Russie-reflux-europeen-et-forte-poussee-chinoise-73371.html

А еще нашли сайт Les Observateurs, сайт на домене Swiss.ch, на французском языке, который цитирует Voice of Europe.

Ссылка: https://lesobservateurs.ch/2023/07/26/rts-sound-of-freedom-cest-complotiste-qanon-dextreme-droite/

Неудивительно, что все эти французские сайты, цитирующие Voice of Europe, являются частью сети, которую ранее разоблачили.

Пророссийские нарративы и веб-сайты в Испании, Нидерландах и Венгрии

Один за другим мы обнаруживаем сайты, которые цитируют Voice of Europe и распространяют пророссийские нарративы и влияние Кремля в других европейских странах.

Российская пропаганда активно нацелена на испанскую аудиторию, проводя кампании прокремлевского влияния с помощью своих государственных СМИ RT и News Front (российский веб-сайт, зарегистрирован на домене .su (ныне не существующий Советский Союз и имеет много языковых версий). Оба они цитируют сайт Voice of Europe в поддержку тезиса о том, что Украина не должна вступать в НАТО и что вступление Украины в НАТО якобы будет означать Третью мировую войну.

Цитата: "Словакия наложит вето на членство Украины в НАТО, потому что это будет началом Третьей мировой войны".

Журналисты также заметили сайт под названием Buscando La Verdad ("В поисках правды"). Но в отличие от своего названия, этот сайт не ищет правду. А вместо этого он находит и репостит российскую пропаганду. Ниже приведены несколько заголовков.

BlackRock готовится к глобальному коллапсу из-за солнечной бури.

Контролируют ли люди мировую экономическую мощь?

Европарламент одобрил новое "зеленое правило", которое криминализирует фермеров и владельцев ранчо.

Мир готовится к апокалиптическому будущему.

Тайный финансовый клуб действует в Европе уже более 70 лет.

Ссылка: https://buscandolaverdad.es/2023/12/28/eslovaquia-vetara-la-adhesion-de-ucrania-a-la-otan-porque-seria-el-comienzo-de-la-tercera-guerra-mundial/

Российская дезинформация также нацелена и на Венгрию. Например, сайт Magyar Nemzet написал статью, в которой исказил смысл заявления украинского министра Дмитрия Кулебы: "Министр иностранных дел Украины: Мы сделаем все, чтобы заставить замолчать голоса мира!", а также поддержал Voice of Europe, процитировав его статью.

Цитата: "Мы сделаем все в рамках международного права и уголовного законодательства, чтобы заставить эти голоса замолчать, заявил Дмитрий Кулеба в интервью, которое увидел информационный портал Voice of Europe. Министр иностранных дел Украины имел в виду растущие позиции и мнения в Европе, которые подчеркивают необходимость мирных переговоров, а не продолжение войны".

Ссылка: https://magyarnemzet.hu/kulfold/2023/08/ukran-kulugyminiszter-mindent-megteszunk-hogy-elhallgattassuk-a-beke-hangjait

Швеция также не избежала атак российской пропаганды. Россияне распространяют нарратив о коррумпированном правительстве в Украине, пытаясь отговорить Европу от поддержки Украины в ее оборонительной войне против российских оккупантов.

Цитата: "Украинцы обвиняют Зеленского в коррупции. Более трех четвертей украинцев считают президента Владимира Зеленского непосредственно ответственным за коррупцию как в правительстве, так и в армии. Об этом свидетельствуют данные нового социологического опроса, сообщает Voice of Europe".

Ссылка: https://www.friatider.se/ukrainarna-skyller-korruptionen-pa-zelenskyj

Италия не избежала распространения пророссийских нарративов и дезинформации. Также заметны цитаты из Voice of Europe. Арианна Эдитриче цитирует этот печально известный сайт, вот лишь несколько примеров:

Побежденная армия и уничтоженная армия – это две разные вещи. Армия, просто потерпевшая поражение в бою, часто может успешно отступить, реформироваться и восстановить свои силы, как это сделал Рим после унижения при Каннах, в конце концов уничтожив своего великого соперника, Карфаген. Но когда целые армии распадаются и теряют волю к борьбе, может распасться и целая нация. Это то, что произошло с великими империями в Первой мировой войне, и это также судьба, которая ждет украинскую армию.

Невероятно, насколько трудно принципу реальности пробиться в дебаты об Украине, запятнанные гибридной войной атлантистской дезинформации. Публично, конечно, потому что в частных разговорах даже менее глупые атлантисты говорят как Папа Римский: НАТО и Киев проиграли, Путин выиграл, и, если не будет немедленных переговоров, Россия может съесть и остальную часть страны.

Ссылка: https://www.ariannaeditrice.it/articoli/l-esercito-ucraino-sta-cedendo

Voice of Europe и пророссийские политики на континенте, у которых он брал интервью, также получили широкое освещение в Республике Сербской (автономная часть Боснии и Герцеговины, населенная в основном этническими сербами и известная своими пророссийскими взглядами – 24 Канал).

Цитата: "Президент Республики Сербской Милорад Додик заявил в интервью Voice of Europe, что ЕС потерял свои европейские ценности и христианские принципы и позволил Америке вмешиваться в свою политику".

Ссылка: https://www.atvbl.rs/republika-srpska/dodik-eu-izgubila-evropske-vrijednosti-i-hriscanske-temelje-10-1-2024

Польский сайт Salon24 также цитирует Voice of Europe и распространяет российские нарративы о том, что Москва борется с западными силами в Украине.

Заголовок: Сколько западных наемников воюет в Украине?

Ссылка: https://www.salon24.pl/u/bezmetki/1367595,ilu-najemnikow-z-zachodu-walczy-na-ukrainie

Эстонская аудитория, не сомневайтесь, также была охвачена.

Заголовок: Нацистская символика и детская порнография обнаружены в чатах немецкой полиции | Voice of Europe.

Ссылка: https://lemm.ee/post/3538357

Союз православных журналистов также процитировал сайт Voice of Europe и распространил российское утверждение о нападках на свободу вероисповедания в Украине, в то время как мишенью для правоохранителей стали священники русской церкви, которые действуют как агенты. Очевидно, что они получают поддержку от пророссийских депутатов Европарламента.

Цитата: "Депутаты Европарламента от Нидерландов и Германии заявили, что Европарламент требует от Зеленского немедленной реакции из-за "войны со священниками".

Ссылка: https://spzh.media/en/news/76791-meps-appeal-to-eu-over-persecution-of-uoc

Веб-сайты, связаны с Voice of Europe и ориентированы на американскую и мировую аудиторию

Существует также много англоязычных новостных веб-сайтов, ориентированных на американскую и глобальную аудиторию, которые перепостят или цитируют "Голос Европы". Это преимущественно СМИ, которые распространяют ультраконсервативные, ультраправые и / или протрамповские взгляды, а также теории заговора.

Несколько заголовков на сайте News Target содержали цитаты из Voice of Europe:

Россия расследует данные об украинской фирме, связанной с Хантером Байденом, на предмет финансирования террористических атак.

Сотрудник ЦРУ подтвердил, что у него есть "советники" в Украине – это "хорошо известный секрет".

Ссылка: https://www.newstarget.com/2024-02-22-german-comedian-culling-german-austrian-conservative-politicians.html

Российские государственные пропагандистские СМИ и пророссийские медиа-сети также распространяют неподтвержденные фейковые сообщения о том, что украинское правительство якобы причастно к убийствам иностранных журналистов.

Заголовок: "Украинский режим убивает иностранных журналистов, чтобы скрыть коррупцию".

Ссылка: https://weeklyblitz.net/2023/12/27/ukrainian-regime-kills-foreign-journalists-to-hide-corruption/

Фейковые свидетельства об иностранных журналистах, убитых "киевским режимом", распространял пророссийский канадский сайт Global Research. Это СМИ также было включено в сеть пророссийских сайтов.

Цитата: "Киевский режим убивает иностранных журналистов, чтобы скрыть свою коррупцию? В августе египетский журналист Мохаммед аль-Алави раскрыл покупку виллы стоимостью почти 5 миллионов долларов Ольгой Кияшко, тещей президента Зеленского".

Ссылка: https://www.globalresearch.ca/kiev-regime-now-killing-foreign-journalists-hide-corruption/5844278

Ознакомьтесь с несколькими заголовками от Conservapedia, которая также делала обратные ссылки на сайт Voice of Europe:

Офицер Государственной пограничной службы Украины утверждает, что Киев разрушает себя "изнутри".

Китай способен сбалансировать связи с Россией, США и Европой.

Китай может справиться с любым вызовом, который возникает перед ним.

Большинство украинцев считают, что Зеленский продолжает неправильную войну.

Сложная история Крыма завершилась его возвращением в состав России.

Ссылка: https://www.conservapedia.com/index.php?title=NATO_war_in_Ukraine

Как российские государственные пропагандистские СМИ репостят интервью пророссийских депутатов Европарламента, подготовленные Voice of Europe

Наконец, коллеги-расследователи доказали принадлежность сайта Voice of Europe и связанной с ним сети новостных сайтов в Европе непосредственно к российским государственным пропагандистским СМИ, и привели примеры цитирования россиянами материалов Voice of Europe.

Ряд российских СМИ, в частности RT в различных языковых версиях, Газета.ру, ТАСС и Sputnik Globe, опубликовали пропагандистские материалы со ссылкой на Voice of Europe.

Их статьи поддерживают ключевые нарративы Кремля: Украина проигрывает, а Запад не должен поддерживать Украину.

Цитата: "Украина проигрывает".

Ссылка: https://de.rt.com/europa/183622-eu-abgeordneter-de-graaff-bester-zum-frieden-ist-ukrainer-zur-kapitulation-zu-zwingen/

Заголовок: "Скотт Риттер: Время для США выбросить Зеленского на свалку"

Ссылка: https://sputnikglobe.com/20231112/scott-ritter-time-for-us-to-dump-zelensky-1114889912.html

Портал Voice of Europe опубликовал схему для проведения интервью с пророссийскими политиками в Европе, в том числе с членами Европейского парламента.

В список попали Маттиас Моосдорф и Марсель де Грааф. Эти агенты влияния Кремля делали пророссийские заявления или нарративы, которые были выгодны Москве. А потом российские государственные пропагандистские СМИ цитировали этот ресурс и распространяли их заявления, сделанные якобы в европейском издании.



Вот несколько примеров.

ЕС должен относиться к другим странам как к равным и научиться работать с ними, и только тогда он достигнет уровня БРИКС. Портал Voice of Europe цитирует голландского депутата Европарламента Марселя де Граафа, который высказал такое мнение. На данный момент ЕС не смотрит в зеркало и не видит, что сам спровоцировал смену режима в Украине, что фактически поставило под угрозу безопасность России,

– цитирует де Граафа портал.

Ссылка: https://tass.ru/mezhdunarodnaya-panorama/19495113

Европа не имеет собственного мнения относительно украинского конфликта, но вынуждена следовать правилам, установленным США. Такое мнение высказал депутат Бундестага Маттиас Моосдорф, слова которого 15 декабря опубликовал портал Voice of Europe.

Ссылка: https://tass.ru/mezhdunarodnaya-panorama/19557461

Матиас Моосдорф, член фракции "Альтернатива для Германии" в Бундестаге, заявил, что Европе не хватает уникального взгляда на украинский конфликт и она должна придерживаться правил, установленных Соединенными Штатами.

Ссылка: https://www.gazeta.ru/politics/news/2023/12/16/21939193.shtml

Заголовок: "Лидерская утопия: Станет ли Франция сильным игроком в Индо-Тихоокеанском регионе?"

Ссылка: https://russiancouncil.ru/blogs/snofmo/utopiya-o-liderstve-stanet-li-frantsiya-silnym-igrokom-v-indopatsifike/

Заголовок: "Американские политики используют государственные средства для "стимулирования экономики", надвигается беспрецедентный дефицит".

Ссылка: https://www.sott.net/article/483855-US-politicians-using-government-funds-to-stimulate-the-economy-unprecedented-deficit-looms-Bloomberg-analysis-reveals

Заголовок: "Российские федеральные СМИ обнародовали имена французских наемников, которые воюют в составе Вооруженных сил Украины"

Ссылка: https://www.sott.net/article/488061-Russia-releases-names-of-French-mercenaries-in-Ukraine-includes-son-of-a-General-of-Frances-Armed-Forces

И еще несколько заголовков с веб-сайта мировых новостей Natural News, на который также ссылается Voice of Europe.

США – не демократия, говорит Путин.

США стали мировым посмешищем, критикуя демократические процессы в других странах и одновременно подавляя собственного кандидата в президенты.

Путин обещает уничтожить все истребители F-16 американского производства, пилотируемые украинскими солдатами.

Ссылка: https://www.naturalnews.com/2024-02-22-german-comedian-culling-german-austrian-conservative-politicians.html

Заголовок: Сколько иностранцев воюет в Украине? Иностранный сапог военных и наемников – может быть больше, чем вы думаете.

Ссылка: https://responsiblestatecraft.org/foreign-fighters-ukraine/

Заголовок: "Американский генерал заявил, что США, вероятно, разбомбили газопровод "Северный поток"

Ссылка: https://revolver.news/2023/08/top-us-general-caught-on-hot-mic-claiming-usa-likely-bombed-nord-stream-pipeline/

Заголовок: "Суд заблокировал администрацию Байдена": "Суд запретил администрации Байдена незаконно цензурировать американцев. Пожалуйста, поддержите TGP в наших постоянных попытках сохранить свободу в Америке".

Ссылка: https://theconservativedispatch.com/2023/07/08/huge-win-for-gateway-pundit-and-america-court-blocks-biden-administration-from-illegally-censoring-americans-please-support-tgp-in-our-continued-attempts-to-preserve-freedom-in-america/

Заголовок: "Украина: 2023 год стал годом свободы в Америке: Украина: 2023 год был годом разочарований. Постоянная коррупция, военные неудачи и бегство из страны".

Ссылка: https://popularresistance.org/ukraine-2023-was-a-year-of-disappointment/

Заголовок: "Отчаявшаяся Франция собирается депортировать "опасных иностранцев".

Ссылка: https://www.wnd.com/2023/11/desperate-france-set-violate-european-court-human-rights-deport-dangerous-foreigners/

Дезинформационная война России против Европы

В зависимости от уровня предвзятости и недостоверности, статьи Voice of Europe и европейских новостных сайтов, которые его цитируют, можно разделить на следующие категории:

Российские фейки об Украине.

Российская дезинформация и искаженные факты.

Пророссийские нарративы.

Демонизация ЕС и США.

Теории глобального заговора.

Очевидно, что они имеют целью повлиять на общественное мнение в странах ЕС, особенно незадолго до выборов в Европейский парламент. Тематика и стиль статей указывают на то, что их главной целью является требование прекратить поддержку Украины со стороны Запада, что позволит России удержать украинские территории, захваченные в результате незаконной войны.

В то же время пророссийские СМИ распространяют ключевые нарративы Кремля о том, что в войне виноват именно Запад, что украинское правительство коррумпировано, а правительство ЕС пренебрегает потребностями своих граждан, Соединенные Штаты приходят в упадок, а украинская армия близка к поражению в войне. Чтобы подкрепить свои нарративы, пророссийские новостные сайты берут интервью у лояльных к России политиков, которые делают необходимые заявления, соответствующие повестке дня Кремля.

С другой стороны, пророссийские медиа-сайты гарантируют положительное освещение праворадикальных и евроскептических политиков, которых они были бы рады видеть в следующем Европарламенте. После этого ведущие российские государственные СМИ цитируют эти заявления, пророссийские блогеры распространяют их, а армия кремлевских ботов поддерживает их в больших масштабах. Именно так работает российская пропаганда, пытаясь повлиять на общественное мнение в Европе.

Все это свидетельствует о том, что Россия ведет активную войну против Европы на информационном поле боя с помощью пропаганды, дезинформации и своих агентов влияния. Как показывают расследования в Чехии, Польше и Бельгии, европейские правительства начали противодействовать попыткам России влиять на политические процессы в ЕС.

Однако масштабы пророссийских информационных атак и количество, казалось бы, клонированных веб-сайтов требуют больших мер для противодействия им.