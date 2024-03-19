Что будет с яхтой Медведчука

92-метровая яхта Royal Romance, которая принадлежала Виктору Медведчуку, сейчас находится в Хорватии. Местный суд обещал передать судно под контроль Украины, чтобы ускорить процесс ее реализации, но дело немного затянулось.

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Многие аукционные дома уже выразили желание стать посредниками этого процесса.

Победитель конкурса организует и проведет публичную продажу этого ценного лота и войдет в историю как союзник в победе над злом. А тот кто приобретет яхту Медведчука – нанесет политический удар путинскому режиму и войдет в историю мира,

– заверила Елена Дума.

Все деньги, которые удастся выручить на продаже яхты Виктора Медведчука, будут направлены на усиление обороноспособности Украины. Заседание по отбору организатора аукциона должно состояться уже завтра, 20 марта.

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Вместе с тем Дума напомнила, что уже в мае истекает срок действия ареста яхты. АРМА уже сейчас принимает меры, чтобы исключить возвращение имущества к коллаборационисту. Она заверила, что такой сценарий развития событий точно не реализуется, поэтому бить тревогу не надо.

И мы с нетерпением также ожидаем дополнительных мер появления фамилии Медведчука в санкционном списке 14-го Евросоюза,

– добавила руководительница АРМА.

Стартовая сумма будет составлять не менее 130 миллионов евро. Это только страховая сумма судна, его реальная стоимость значительно выше. На момент выпуска яхта стоила 8 миллиардов долларов, поэтому Украине удастся заработать на ней немалые деньги.

Напомним, недавно Microsoft объявил о сокрушительном ударе для российских компаний.