Эпопея с яхтой Медведчука завершается

Яхта Виктора Медведчука уже вскоре окажется в собственности и под контролем Украины. Список конфискованного имущества у друга Путина пополнится еще одной ценной единицей.

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Окружной суд города Сплит принял решение о передаче судна Royal Romance. Основанием для решения стал запрос о международно-правовой помощи.

По мнению хорватской стороны, правовых препятствий для осуществления этого намерения не существует,

– заверила руководительница АРМА Елена Дума.

Также АРМА получило разрешение на повторный осмотр этого актива предателя и кума Путина. Когда агентство проведет оценку судна, то выставит его на продажу. Реализация 92-метровой яхты станет первым примером продажи арестованных активов, находящихся за рубежом. Этот прецедент станет сигналом, что спрятать награбленное в Украине имущество не получится.

Интересно! Яхта Royal Romance входит в перечень крупнейших в мире. Ее стоимость составляла 8 миллионов долларов только на момент выпуска.

Почему яхта недавно отходила от берегов Хорватии

25 января яхта Royal Romance отходила от места своей дислокации. Как сообщили в АРМА, ситуация полностью под контролем, а маневр был необходимым, чтобы оценить техническое состояние судна.

Проведение этих мероприятий состоялось по решению Окружного суда города Сплит (Хорватия). Для обеспечения законности во время технической проверки за процессом наблюдал Капитан порта с участием полицейских Хорватии,

– рассказала Елена Дума.

Теперь 6-этажное судно с 4 палубами, кинотеатром, спортзалом, бассейном, 50 комнатами и другими прелестями для богачей будет ждать в Хорватии нового владельца.