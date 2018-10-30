Франція звернулася до Росії через псевдовибори на окупованих територіях: відомі деталі

Франція закликала Росію запобігти ескалації конфлікту через проведення "виборів" на тимчасово окупованих окупованих територіях Донбасу.

Про це заявив під час брифінгу представник МЗС Франції, йдеться у повідомленні на сайті відомства.

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Він зазначив, що Франція використає зустріч Радбезу ООН щодо ситуації в Україні для того, щоб нагадати про небезпеки від так званих "виборів" у на окупованих територіях на Сході України. такі дії загрожують суверенітету України та суперечать зобов’язанням в рамках мінських домовленостей.

Як посередник у Нормандському форматі Франція закликає російську владу запобігти прийняттю будь-якого рішення, яке, швидше за все, сприятиме відновленню напруженості на сході України,

– сказав представник МЗС Франції.

У МЗС Франції наголошують, що не бачить прогресу із безпекою на Донбасі. Окреме занепокоєння викликає гуманітарна ситуація в регіоні.

"Реалізація мінських угод, до яких залучені як Росія, так і Україна, залишається єдиним способом досягнення мирного та стійкого врегулювання цього майже п'ятирічного конфлікту" – наголосили у відомстві.

Зазначимо, що проросійські бойовики призначили так звані "вибори" в окупованих Донецьку та Луганську на 11 листопада.