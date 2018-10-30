Росії не вдалось організувати виступ представника окупаційної влади у Радбезі ООН

Рада Безпеки ООН у вівторок, 30 жовтня, розпочала відкрите засідання з метою обговорення ситуації на окупованих територіях Донбасу. Країни-члени відхилили на голосуванні пропозицію Росії заслухати представницю окупаційної адміністрації Олени Кравченко.

Голосування відбулося на початку засідання Ради Безпеки ООН, присвяченому ситуації на окупованих територіях України.

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Так, за виступ Кравченко віддали лише один голос, сім проголосували "проти", ще сім – утримались.

Представник Росії Василь Небензя заявив перед голосуванням, що Кравченко нібито мала подати "повну картину" про стан справ в Україні.

За його словами, засідання насправді зібране не для розгляду ситуації на окупованих територіях Донбасу, а для "обговорення майбутніх виборів" у невизнаних формуваннях на сході України.

Зі свого боку, представник Швеції від імені групи ініціаторів засідання наголосив, що виступ Кравченко "створить небезпечний прецедент" для роботи Ради Безпеки ООН. Так звані "вибори" на окупованих територіях на Сході України він назвав незаконними.

До слова, обговорення в ООН щодо ситуації на окупованому Донбасі ініціювала саме Україна. Речник постійного представництва України при ООН Олег Ніколенко заявив, що востаннє Радбез обговорював російську агресію ще у травні, а з того часу "ситуація лише загострюється".