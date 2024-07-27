Джерела 24 Каналу в українській розвідці повідомили, що до головних банківських установ країни-агресора, яким вже заблоковано онлайн-сервіси, доєдналися брокерські додатки і банкомати.

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"Відтепер користувачі низки російських банків не можуть зняти готівку, позаяк при спробі скористатися банкоматом їхні дебетові та кредитні картки відразу блокуються", – повідомили розвідники.

До уражених ВТБ-Банку, Альфа Банку, СебрБанку, Райффайзен банку, РСХБ Банк, Росбанк, Газпромбанку, Т-Банку та іБанку додався також російський банк "Дом. рф".

Крім того заблоковано роботу брокерського додатку "Т-інвестиції".