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      Восемь стран ЕС призвали Кремль остановить подготовку к псевдовыборам на оккупированном Донбассе

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      Страны-члены ЕС призвали Россию остановить подготовку к незаконным выборам на Донбассе
      Страны-члены ЕС призвали Россию остановить подготовку к незаконным выборам на Донбассе

      Восемь стран-членов Европейского Союза в Организации Объединенных Наций призвали власти России остановить подготовку к незаконным выборам на оккупированном Донбассе.

      Об этом заявила постоянный представитель Великобритании при ООН Карен Пирс на брифинге перед началом заседания Совета безопасности ООН.

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      К соответствующему заявлению присоединились Британия, Франция, Польша, Нидерланды, Италия, Швеция, Бельгия и Германия.

      Мы как государства-члены Европейского Союза полностью поддерживаем независимость, суверенитет и территориальную целостность Украины в пределах международно признанных границ,
      – говорится в заявлении.

      Британский дипломат отметила, что это обращение демонстрирует последовательность позиции ЕС в отношении Украины.

      "Мы осуждаем незаконные так называемые "выборы", запланированные на 11 ноября в неподконтрольных украинскому правительству территориях в так называемых "Луганской народной республике" и "Донецкой народной республике". Если они состоятся, эти незаконные выборы будут противоречить обязательствам, сделанным в соответствии с минскими соглашениями, и нарушат украинское законодательство", – говорят в обращении.

      Так, любые подобные незаконные выборы будут несовместимы с суверенитетом и территориальной целостностью Украины.

      Мы призываем международное сообщество объединить усилия, чтобы выступить против этих незаконных выборов, которые лишь могут способствовать подрыву усилий, направленных на достижение мира в регионе,
      – отмечается в тексте.

      Страны-члены ЕС призывают Москву использовать ее значительное влияние с целью остановить проведение этих так называемых выборов.

      Напомним, 30 октября во вторник в Нью-Йорке прошло открытое заседание СБ ООН по ситуации в оккупированных регионах на востоке Украины. На нем Россия пыталась устроить выступление представителей оккупированных администраций.

      Теги: Новости политики Новости России Украина – Россия Война на Донбассе Евросоюз ООН
      Источник: 24 Канал
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