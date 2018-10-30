Восемь стран ЕС призвали Кремль остановить подготовку к псевдовыборам на оккупированном Донбассе

Восемь стран-членов Европейского Союза в Организации Объединенных Наций призвали власти России остановить подготовку к незаконным выборам на оккупированном Донбассе.

Об этом заявила постоянный представитель Великобритании при ООН Карен Пирс на брифинге перед началом заседания Совета безопасности ООН.

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К соответствующему заявлению присоединились Британия, Франция, Польша, Нидерланды, Италия, Швеция, Бельгия и Германия.

Мы как государства-члены Европейского Союза полностью поддерживаем независимость, суверенитет и территориальную целостность Украины в пределах международно признанных границ,

– говорится в заявлении.

Британский дипломат отметила, что это обращение демонстрирует последовательность позиции ЕС в отношении Украины.

"Мы осуждаем незаконные так называемые "выборы", запланированные на 11 ноября в неподконтрольных украинскому правительству территориях в так называемых "Луганской народной республике" и "Донецкой народной республике". Если они состоятся, эти незаконные выборы будут противоречить обязательствам, сделанным в соответствии с минскими соглашениями, и нарушат украинское законодательство", – говорят в обращении.

Так, любые подобные незаконные выборы будут несовместимы с суверенитетом и территориальной целостностью Украины.

Мы призываем международное сообщество объединить усилия, чтобы выступить против этих незаконных выборов, которые лишь могут способствовать подрыву усилий, направленных на достижение мира в регионе,

– отмечается в тексте.

Страны-члены ЕС призывают Москву использовать ее значительное влияние с целью остановить проведение этих так называемых выборов.

Напомним, 30 октября во вторник в Нью-Йорке прошло открытое заседание СБ ООН по ситуации в оккупированных регионах на востоке Украины. На нем Россия пыталась устроить выступление представителей оккупированных администраций.