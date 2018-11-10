Євросоюз не визнаватиме "вибори" бойовиків на Донбасі: Могеріні висунула вимоги до РФ

Євросоюз не збирається визнавати та засуджує заплановані проросійськими бойовиками на 11 листопада "вибори" на окупованих територіях Донеччини та Луганщини.

Про це свідчить заява високого представника ЄС з питань зовнішньої і безпекової політики Федеріки Могеріні.

"ЄС вважає, що "вибори", заплановані на 11 листопада, є незаконними та нелегітимними, і не визнаватиме їх. ЄС засуджує ці "вибори", оскільки вони суперечать міжнародному праву, підривають зобов’язання, взяті за мінськими угодами, та порушують суверенітет і закони України", – пояснила Могеріні.

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Представниця ЄС нагадала, що мінські угоди передбачають проведення місцевих виборів виключно у межах українського законодавства та стандартів ОБСЄ. Ці причини роблять заплановані "вибори" окупантів недійсними.

Ми очікуємо, що Росія повною мірою використає свій значний вплив на сепаратистів, яких вона підтримує. Положення мінських угод повинні повністю і без зволікань впроваджуватись, починаючи зі всебічного припинення вогню та виведення важкої зброї, з тим, щоб створити необхідні умови для політичних перетворень шляхом місцевих виборів, які вони передбачають,

– наголосила у своїй заяві Могеріні.

Нагадаємо, після вбивства ватажка проросійських бойовиків Олександра Захарченка на окупованих територіях Донеччини і Луганщини заявили про намір 11 листопада провести "вибори" нових ватажків проросійських бойовиків.



За участь у "виборах" на окупованих територіях Донбасу відповідальність нестимуть і ті, хто голосуватиме, застеріг заступник міністра тимчасово окупованих територій України Георгій Тука.