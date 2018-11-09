"Вибори" бойовиків на окупованому Донбасі: Тука попередив "виборців" про кримінал

За участь у "виборах" на окупованих територіях Донбасу відповідальність нестимуть і ті, хто голосуватиме. Про це заявив заступник міністра тимчасово окупованих територій Георгій Тука.

Про це повідомляє "Громадське".

На уточнювальне питання журналіста, чи загрожує щось тим, хто голосуватиме на псевдовиборах, Тука зазначив "у тому числі, так".

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Мовиться, зокрема, про тих, хто зареєстрований на підконтрольній Україні території як вимушений переселенець.

Якщо людина значиться в реєстрі вимушених переселенців, то якого біса і яким чином вона опинилась на окупованій території та ще й брала участь у псевдовиборах?,

– сказав Тука.

При цьому він зазначив, що його міністерство не можу вплинути на процес так званих виборів.

"Але все збирається, фіксується і буде матеріалом для подальших кримінальних проваджень", — додав він.

Нагадаємо, після вбивства ватажка проросійських бойовиків Олександра Захарченка на окупованих територіях Донеччини і Луганщини заявили про намір 11 листопада провести "вибори" нових ватажків проросійських бойовиків.