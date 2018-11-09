"Выборы" боевиков на оккупированном Донбассе: Тука предупредил "избирателей" о криминале

За участие в "выборах" на оккупированных территориях Донбасса ответственность будут нести и те, кто будет голосовать. Об этом заявил заместитель министра временно оккупированных территорий Георгий Тука.

Об этом сообщает "Громадське".

На уточняющий вопрос журналиста, грозит ли что-то тем, кто будет голосовать на псевдовыборах, Тука отметил "в том числе, да".

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Говорится, в частности, о тех, кто зарегистрирован на подконтрольной Украине территории как вынужденный переселенец.

Если человек числится в реестре вынужденных переселенцев, то какого черта и каким образом он оказался на оккупированной территории и еще и участвовал в псевдовыборах?,

– сказал Тука.

При этом он отметил, что его министерство не может повлиять на процесс так называемых выборов.

"Но все собирается, фиксируется и будет материалом для дальнейших уголовных производств", – добавил он.

Напомним, после убийства главаря пророссийских боевиков Александра Захарченко на оккупированных территориях Донецкой и Луганской заявили о намерении 11 ноября провести "выборы" новых главарей пророссийских боевиков.