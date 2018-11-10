Псевдовиборы на оккупированном Донбассе: Климкин рассказал о последствиях для России

Реакцией на проведение пророссийскими боевиками псевдовыборов в оккупированном Донбассе станет усиление международных санкций. Над этим вопросом Украина уже работает со своими партнерами.

Об этом сообщил глава МИД Украины Павел Климкин в видеообращении на своей странице в Twitter.

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Министр отмечает, что проведение незаконных выборов является преступлением, поскольку там присутствует российская оккупационная администрация.

Там уже есть российская оккупационная администрация, и поэтому это не цирковой российский спектакль. Это преступление. За преступления обязательно будет наказание. Конечно, в виде санкций,

– сообщил министр в видео, которое разместил на странице.

Климкин также отметил, что Украина с партнерами уже работает над усилением международник санкций. При этом глава МИД призвал жителей временно оккупированных территорий Востока Украины "не отдавать свой голос на фейковых выборах".

"Не дайте России легитимизировать оккупацию Донбасса. Ваш голос будет очень важен на настоящих выборах, когда Россия и ее оружие уберутся с Донбасса", – добавил министр.

Кремль влаштовує чергову циркову виставу для того, щоб приховати свої злочини. Реакцією фейкові вибори на окупованих українських територіях буде посилення міжнародних санкцій. І ми з нашими партнерами вже працюємо над цим! pic.twitter.com/hLkeTJarW8 — Pavlo Klimkin (@PavloKlimkin) 10 листопада 2018 р.

Напомним, после убийства главаря пророссийских боевиков Александра Захарченко на оккупированных территориях Донетчины и Луганщины заявили о намерении 11 ноября провести "выборы" новых главарей пророссийских боевиков.

30 октября проведение псевдовыборов осудили на заседании Совета безопасности ООН. Во время заседания восемь стран-членов Европейского Союза призвали власти России остановить подготовку к незаконным выборам на оккупированном Донбассе.