Псевдовыборы на Донбассе проходят "в лучших традициях СССР": красноречивые фото

Российские оккупанты, которые проводят псевдовыборы главарей боевиков на оккупированном Донбассе, организовали продажу продуктов на "избирательных участках". Таким образом они хотят заманить побольше людей на незаконное голосование.

Об этом сообщает пресс-служба СБУ в Facebook.

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Спектакль начался. В лучших традициях СССР в ОРДЛО проходят так называемые выборы. Кремлем была поставлена задача: до 12.00 сообщить о явке не менее 50% "избирателей". Массово происходят мистификации, ради телевизионной картинки об "очереди желающих проголосовать". На участках организовали пункты по продаже овощей, масла, более дешевого, чем всегда хлеба, но не более 2 буханок в руки,

– говорится в сообщении.

Кроме того, в СБУ с юмором отметили, что самым популярным кандидатом у тех, кто пришел на фейковые выборы, "Чак Норрис".

"Даже мобильная связь и сайт так называемого "центризбиркома" террористов не выдержали такого откровенного фейка и категорически отказались работать", – добавили в ведомстве.

Псевдовыборы на оккупированном Донбассе

Бюллетень на псевдовыборах на оккупированном Донбассе

Напомним, 11 ноября на оккупированных территориях Донетчины и Луганщины проводят "выборы" новых главарей пророссийских боевиков.

30 октября проведение псевдовыборов осудили на заседании Совета безопасности ООН. Во время заседания восемь стран-членов Европейского Союза призвали власти России остановить подготовку к незаконных выборов на оккупированном Донбассе.

Президент Украины Петр Порошенко призвал жителей оккупированных территорий не участвовать в псевдовыборах и не отдавать свой голос ни за одного из кандидатов.