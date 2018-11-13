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      Не Пушилін: ЗМІ назвали, хто насправді керуватиме проросійськими бойовиками Донеччини

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      Денис Пушилін не матиме реальної влади на окупованій Донеччині
      Денис Пушилін не матиме реальної влади на окупованій Донеччині / Фото з вільних мереж

      Ватажок проросійських бойовиків окупованої Донеччини Денис Пушилін, незважаючи на свою перемогу на псевдовиборах, не керуватиме ситуацією на непідконтрольних Україні територіях. Реальну владу і контроль над фінансами бойовиків отримав "прем'єр-міністр" псевдореспубліки, ставленик Кремля Олександр Ананченко.

      Про це повідомляє "Новая газета".

      Новий "смотрящий" за окупованим Донбасом Ананченко був призначений главою "уряду" окупантів самим Пушиліним за вказівкою кураторів. Раніше Ананченко працював в одній з великих російських корпорацій з інтересами в Сибіру та офісом у Москві, яка займається видобутком природних ресурсів.

      Читайте також: Як Путін хоче використати псевдовибори на Донбасі: пояснення Геращенко

      "Пушилін потрібен Суркову як гарант збереження (особистого) ​​контролю над цією територією", – заявив пропагандист, затятий прихильник "російської весни" і критик окупантів Донеччини Роман Манекін.

      Крім того, тепер всі імпортні та експортні поставки одноосібно здійснюватиме компанія "Внешторгсервіс", зареєстрована в Південній Осетії.

      Нагадаємо, 11 листопада на окупованих територіях Донбасу відбувались псевдовибори нових ватажків проросійських бойовиків. Так, новим ватажком бойовиків Донеччини став ставленик Кремля Денис Пушилін, а ватажком бойовиків Луганщини став Леонід Пасічник. Результати псевдовиборів бойовиків не визнають ні Україна, ні весь цивілізований світ.

      як відбувалися псевдовибори на окупованому Донбасі: хроніка подій
      Теги: Новини України Новини політики Псевдовибори на окупованому Донбасі Війна на Донбасі Новини Донецька Новини Росії Україна – Росія
      Джерело: 24 Канал
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