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      ПСЕВДОВЫБОРЫ НА ОККУПИРОВАННОМ ДОНБАССЕ УСИК – БЕЛЬЮ АВТО НА ЕВРОНОМЕРАХ ЕКАТЕРИНА ГАНДЗЮК
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      ПСЕВДОВЫБОРЫ НА ОККУПИРОВАННОМ ДОНБАССЕ УСИК – БЕЛЬЮ АВТО НА ЕВРОНОМЕРАХ ЕКАТЕРИНА ГАНДЗЮК

      Не Пушилин: СМИ назвали, кто на самом деле будет руководить пророссийскими боевиками Донбасса

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      Денис Пушилин не будет иметь реальной власти на оккупированной Донетчине
      Денис Пушилин не будет иметь реальной власти на оккупированной Донетчине / Фото из открытых источников

      Главарь пророссийских боевиков оккупированной Донетчины Денис Пушилин, несмотря на свою победу на псевдовыборах, не будет управлять ситуацией на неподконтрольных Украине территориях. Реальную власть и контроль над финансами боевиков получил "премьер-министр" псевдореспублики, ставленник Кремля Александр Ананченко.

      Об этом сообщает "Новая газета".

      Новый "смотрящий" за оккупированным Донбассом Ананченко был назначен главой "правительства" оккупантов самим Пушилиным по указанию кураторов. Ранее Ананченко работал в одной из крупных российских корпораций с интересами в Сибири и офисом в Москве, которая занимается добычей природных ресурсов.

      Читайте также: Как Путин хочет использовать псевдовыборы на Донбассе: объяснение Геращенко

      "Пушилин нужен Суркову как гарант сохранения (личного) контроля над этой территорией", – заявил пропагандист, ярый сторонник "русской весны" и критик оккупантов Донбасса Роман Манекин.

      Кроме того, теперь все импортные и экспортные поставки единолично будет осуществлять компания "Внешторгсервис", зарегистрированная в Южной Осетии.

      Напомним, 11 ноября на оккупированных территориях Донбасса проходили псевдовыборы новых главарей пророссийских боевиков. Так, новым главарем боевиков Донетчины стал ставленник Кремля Денис Пушилин, а главарем боевиков Луганщины стал Леонид Пасечник. Результаты псевдовыборов боевиков не признают ни Украина, ни весь цивилизованный мир.

      КАК ПРОХОДИЛИ ПСЕВДОВЫБОРЫ НА ОККУПИРОВАННОМ ДОНБАССЕ: ХРОНИКА СОБЫТИЙ
       
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      Теги: Новости Украины Новости политики Украина – Россия Новости России Новости Донецка Война на Донбассе Псевдовыборы на оккупированном Донбассе
      Источник: 24 Канал
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