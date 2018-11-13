Не Пушилин: СМИ назвали, кто на самом деле будет руководить пророссийскими боевиками Донбасса

Главарь пророссийских боевиков оккупированной Донетчины Денис Пушилин, несмотря на свою победу на псевдовыборах, не будет управлять ситуацией на неподконтрольных Украине территориях. Реальную власть и контроль над финансами боевиков получил "премьер-министр" псевдореспублики, ставленник Кремля Александр Ананченко.

Об этом сообщает "Новая газета".

Новый "смотрящий" за оккупированным Донбассом Ананченко был назначен главой "правительства" оккупантов самим Пушилиным по указанию кураторов. Ранее Ананченко работал в одной из крупных российских корпораций с интересами в Сибири и офисом в Москве, которая занимается добычей природных ресурсов.

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"Пушилин нужен Суркову как гарант сохранения (личного) контроля над этой территорией", – заявил пропагандист, ярый сторонник "русской весны" и критик оккупантов Донбасса Роман Манекин.

Кроме того, теперь все импортные и экспортные поставки единолично будет осуществлять компания "Внешторгсервис", зарегистрированная в Южной Осетии.

Напомним, 11 ноября на оккупированных территориях Донбасса проходили псевдовыборы новых главарей пророссийских боевиков. Так, новым главарем боевиков Донетчины стал ставленник Кремля Денис Пушилин, а главарем боевиков Луганщины стал Леонид Пасечник. Результаты псевдовыборов боевиков не признают ни Украина, ни весь цивилизованный мир.