Давид Арахамия 3 сентября сообщил, что 50% штата будет изменено. Впоследствии он рассказал о заседании фракции "Слуги народа", на котором определились с новыми лицами и сформировали список руководителей министерств.

Смотрите также Зеленский посетил заседание "Слуги народа": известны министры в обновленном Кабмине

Кого Денис Шмыгаль видит в правительстве

Какие представления на новых министров сделал Денис Шмыгаль:

о назначении Стефанишиной Ольги Витальевны вице-премьер-министром по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины – министром юстиции Украины;

о назначении Кулебы Алексея Владимировича вице-премьер-министром по восстановлению Украины – министром развития общин и территорий Украины;

о назначении Коваля Виталия Станиславовича министром аграрной политики и продовольствия Украины;

о назначении Бедного Матвея Викторовича министром молодежи и спорта Украины;

о назначении Гринчук Светланы Васильевны министром защиты окружающей среды и природных ресурсов Украины;

о назначении Калмыковой Натальи Фернандовны министром по делам ветеранов Украины;

о назначении Сметанина Германа Владимировича министром по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины;

о назначении Точицкого Николая Станиславовича министром культуры и стратегических коммуникаций Украины.

Итак, все эти кандидатуры – из "списка Арахамии", то есть те персоны, которых рассмотрели "Слуги народа" на заседании фракции в присутствии Зеленского.