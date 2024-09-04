Вчера, 3 сентября, Арахамия анонсировал на среду заседание фракции и "день увольнений". По его словам, 50% штата должны сменить. А 5 сентября должен быть день назначений.

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Кто войдет в новый Кабмин

На повестке дня – кадровое обновление, которое тоже анонсировалось нами заранее. К нам присоединился президент Владимир Зеленский. Благодарны ему за это. По результатам заседания фракции наработали общую картину кадровых ротаций для усиления государства,

– написал Давид Арахамия.

Список новых министров:

МИД – Андрей Сибига;

Минрегион – вице-премьер Алексей Кулеба;

Министр юстиции – вице-премьер по евроинтеграции Ольга Стефанишина;

Минветеранов – Наталья Калмыкова;

Министерство культуры и информационной политики – Николай Точицкий;

Минагро – Виталий Коваль;

Минмолодежи – Матвей Бедный;

Минэкологии – Светлана Гринчук;

Минстратегпром – Герман Сметанин.

Александр Камышин переходит в Офис Президента, где продолжит заниматься вопросом вооружения и инфраструктуры.

Кандидатуру Точицкого на должность министра культуры Арахамия прокомментировал так: "На данном этапе должны усилить борьбу с дезинформацией, для этой задачи нужен кандидат с международным опытом".

Обсудили создание новой институции в правительстве с рабочим названием Министерство возвращения украинцев. Проводим обсуждение кандидатов, которые могли бы его возглавить,

– добавил нардеп.

Как сложится судьба Ирины Верещук

Она перейдет в Офис Президента и будет работать профильным заместителем руководителя ОП.

Президент сказал, что я ему нужна в ОПУ. Поэтому перехожу на должность заместителя главы ОПУ. Служу Украинскому народу!

– прокомментировала Ирина Верещук свое назначение.

Минрегион разделят на два направления

По словам Арахамии, Алексей Кулеба возглавит Минрегион "в том виде, как оно работает сейчас". Но впоследствии, в соответствии с замыслом, ведомство разделят по направлениям инфраструктуры и региональной политики.

В эфире телемарафона заместитель главы фракции "Слуга народа" Евгения Кравчук сообщила, что министерство разделят не сразу. "Премьер попросил на это 2 месяца", – сказала она.