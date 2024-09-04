Вчера, 3 сентября, Арахамия анонсировал на среду заседание фракции и "день увольнений". По его словам, 50% штата должны сменить. А 5 сентября должен быть день назначений.

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Кто войдет в новый Кабмин

На повестке дня – кадровое обновление, которое тоже анонсировалось нами заранее. К нам присоединился президент Владимир Зеленский. Благодарны ему за это. По результатам заседания фракции наработали общую картину кадровых ротаций для усиления государства,
– написал Давид Арахамия.

Список новых министров:

  • МИД – Андрей Сибига;
  • Минрегион – вице-премьер Алексей Кулеба;
  • Министр юстиции – вице-премьер по евроинтеграции Ольга Стефанишина;
  • Минветеранов – Наталья Калмыкова;
  • Министерство культуры и информационной политики – Николай Точицкий;
  • Минагро – Виталий Коваль;
  • Минмолодежи – Матвей Бедный;
  • Минэкологии – Светлана Гринчук;
  • Минстратегпром – Герман Сметанин.

Александр Камышин переходит в Офис Президента, где продолжит заниматься вопросом вооружения и инфраструктуры.

Кандидатуру Точицкого на должность министра культуры Арахамия прокомментировал так: "На данном этапе должны усилить борьбу с дезинформацией, для этой задачи нужен кандидат с международным опытом".

Обсудили создание новой институции в правительстве с рабочим названием Министерство возвращения украинцев. Проводим обсуждение кандидатов, которые могли бы его возглавить,
– добавил нардеп.

Как сложится судьба Ирины Верещук

Она перейдет в Офис Президента и будет работать профильным заместителем руководителя ОП.

Президент сказал, что я ему нужна в ОПУ. Поэтому перехожу на должность заместителя главы ОПУ. Служу Украинскому народу!
прокомментировала Ирина Верещук свое назначение.

Минрегион разделят на два направления

По словам Арахамии, Алексей Кулеба возглавит Минрегион "в том виде, как оно работает сейчас". Но впоследствии, в соответствии с замыслом, ведомство разделят по направлениям инфраструктуры и региональной политики.

В эфире телемарафона заместитель главы фракции "Слуга народа" Евгения Кравчук сообщила, что министерство разделят не сразу. "Премьер попросил на это 2 месяца", – сказала она.