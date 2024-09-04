Учора, 3 вересня, Арахамія анонсував на середу засідання фракції і "день звільнень". За його словами, 50% штату мають змінити. А 5 вересня має бути день призначень.

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Хто увійде в новий Кабмін

На порядку денному – кадрове оновлення, яке теж анонсувалося нами заздалегідь. До нас долучився президент Володимир Зеленський. Вдячні йому за це. За результатами засідання фракції напрацювали загальну картину кадрових ротацій для посилення держави,

– написав Давид Арахамія.

Список нових міністрів:

МЗС – Андрій Сибіга;

Мінрегіон – віцепрем'єр – Олексій Кулеба;

Міністр юстиції – віцепрем'єр з євроінтеграції – Ольга Стефанішина;

Мінветеранів – Наталія Калмикова;

Міністерство культури та інформаційної політики – Микола Точицький;

Мінагро – Віталій Коваль;

Мінмолоді – Матвій Бідний;

Мінекології – Світлана Гринчук;

Мінстратегпром – Герман Сметанін.

Олександр Камишін переходить в Офіс Президента, де продовжить займатися питанням озброєння та інфраструктури.

Кандидатуру Точицького на посаду міністра культури Арахамія прокоментував так: "На даному етапі маємо посилити боротьбу з дезінформацією, для цього завдання потрібен кандидат з міжнародним досвідом".

Обговорили створення нової інституції в уряді з робочою назвою Міністерство повернення українців. Проводимо обговорення кандидатів, які могли би його очолити,

– додав нардеп.

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Вона перейде в Офіс Президента і буде працювати профільною заступницею керівника ОП.

Президент сказав, що я йому потрібна в ОПУ. Тому переходжу на посаду заступника Голови ОПУ. Служу Українському народові!

– прокоментувала Ірина Верещук своє призначення.

Мінрегіон розділять на два напрямки

За словами Арахамії, Олексій Кулеба очолить Мінрегіон "у тому вигляді, як воно працює зараз". Але згодом, відповідно до задуму, відомство розділять за напрямками інфраструктури та регіональної політики.

В ефірі телемарафону заступниця глави фракції "Слуга народу" Євгенія Кравчук повідомила, що міністерство розділять не одразу. "Прем'єр попросив на це 2 місяці", – сказала вона.