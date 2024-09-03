В Україні міністропад – відомо, що одразу три очільники міністерств написали заяви на звільнення.
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Арахамія про зміни в уряді
Як і обіцяли, велике перезавантаження уряду вже можна очікувати цього тижня. Більше 50% штатної чисельності КМУ зазнають змін. Завтра нас чекає день звільнень, а післязавтра день призначень,
– написав нардеп 3 вересня.
Утім, остаточного переліку, хто піде на вихід, ще немає – його визначать на засіданні фракції 4 вересня.
Арахамія попросив слідкувати тільки за офіційними новинами.
Зеленський анонсував зміни в уряді
Наприкінці серпня Володимир Зеленський висловився стосовно можливих кадрових перестановок у Кабінеті Міністрів. Лідер держави зазначив, що насамперед потрібно розв'язати питання щодо виконувачів обов'язків глав міністерств.
У нас багато є виконувачів обов'язків. Нам треба передусім розв'язати це питання. Ми вважаємо, що всі інституції повинні мати міністра, главу свого напрямку, і це питання просто треба закрити,
– зазначив президент.
Цікаво! Олександр Камишін, який подав у відставку з посади глави Мінстратегпрому, заявив: продовжить працювати в оборонці, але в іншій ролі.