Про це президент України повідомив під час форуму "Україна 2024. Незалежність". За словами українського лідера, це питання буде мати рішення вже найближчим часом, передає 24 Канал.

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Що сказав президент про можливі перестановки в Кабміні

Зеленський зазначив, що те, що стосується питання можливих кадрових перестановок в українському уряді, він обговорює безпосередньо з прем'єр-міністром Денисом Шмигалем.

У нас багато є виконувачів обов'язків. Нам треба передусім розв'язати це питання. Ми вважаємо, що всі інституції повинні мати міністра, голову свого напрямку і це питання просто треба закрити,

– зазначив президент.

Український лідер також підкреслив, що "не може одна людина закривати багато інших питань, страждає його справа". Тому, як він підкреслив, найближчим часом українська влада вже сконцентрується на цьому питанні та зможе у Верховній Раді проголосувати за відповідні рішення.

До слова, під час цієї ж пресконференції Володимир Зеленський, говоривши про ситуацію з незаконним перетином кордону нардепа Артема Дмитрука, зазначив, що вже через 2 тижні повинно бути рішення, яке унеможливить такі випадки. Рішення мають напрацювати правоохоронні органи разом із прикордонниками.