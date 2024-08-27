Також президент розповів, що пишається українськими бійцями на Курщині, які гуманно ставляться до цивільних росіян. І підкреслив: некоректно говорити, що Україна окупувала частину Росії.

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Зеленський про початок ротацій

Я маю з головкомом дві-три онлайн-розмови постійно – про Покровськ, про Торецький напрямок, про нашу Харківщину. Є ще Південь, там свої питання, є питання на Вугледарському напрямку. Всюди є якісь питання. Складна ситуація у Нью-Йорку була. Всі ці складнощі залишаються, адже посилення залежить від багатьох речей,

– розповів він.

І пояснив: зараз збільшилася "кількість людей, які почали готуватися". Звісно, це допоможе військовим мати ротації.

"Почались якісь ротації. Фундаментальними їх поки що не можу назвати, буду відвертим, але є початок. Це дуже важливо", – заявив президент.

На думку лідера держави, у битві за Покровськ Росія покладе 50 – 60 тисяч своїх військовослужбовців. Україна має перемогти агресора хитрощами, бо не може поставити "сто тисяч наших проти ста тисяч їхніх".