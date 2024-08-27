Головне із пресконференції президента – читайте у матеріалі 24 Каналу.
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Курська операція принесла кілька речей:
- окупація Харківщини зупинена.
- порушені плани Росії створити буферні зони на Харківщини, а потім на півночі.
- Росія планувала піти на Чернігівщину та Сумщину, наразі це неможливо.
- розбито велику кількість військ та серйозне угрупування.
Президент України наголосив, що Курська операція буде продовжуватися.
А що стосується Донеччини, ви повинні зрозуміти, що це їхня стратегічна ціль… там найпідготовленіші їхні війська, і це їх стратегічний напрямок, бо вони дуже хочуть окупувати нашу Донеччину. Ця ціль не змінилась з початку війни, від початку 14-го року їх цікавить повна окупація Донбасу.
Зеленський спростував повідомлення ЗМІ про те, що Курська операція зірвала "енергетичну зустріч" у Катарі. Він наголосив, що вона не пов'язана із жодним пунктом Саміту миру.
Однак, за його словами, вона пов'язана із самим другим Самітом миру, тому що Курська операція є одним із пунктів плану перемоги України.
Президент зазначив, що Курська операція має абсолютно інші цілі, ніж зустріч по енергетиці з колегами.
Енергетика дуже важлива, але важливо закінчити війну, а Курська операція – один з етапів цього процесу.
Він також додав, що енергетична зустріч із колегами по Саміту не зірвалася – вона була проведена онлайн.
Що стосується дипломатичних рішень і кроків, я вважаю, що ми зараз послідовні. Не зважаючи ні на що, на небажання Росії в принципі до зупинення війни.
Зеленський зазначив, що коли хочуть домовитися – 230 ударів не завдають. І не вбивають людей та дітей.
Росія цими днями завдала 230 ударів по об'єктах енергетики. Система захисту цих об'єктів спрацювала, але є серйозні пошкодження.
Енергетики, і рятувальники зараз займаються відновленням. За словами Зеленського, держава далі працює над захистом енергетики.
Що стосується деталей щодо руйнувань гідроелектростанції або інших – в цілому не дуже люблю "енергопіар". У нас свобода слова, але я не дуже підтримую, коли ворог знає, яких конкретно пошкоджень він завдав.
Президент пояснив, що є деталі, які варто розповідати, аби про злочини Росії дізнався світ. Однак подробиць про стан нашої енергосистеми ворогу знати не варто.
Пресконференція президента розпочалась з хвилини мовчання за загиблими у війні.
Володимир Зеленський висловив співчуття жертвам, їхнім близьким та побажав одужання всім, хто зараз в лікарнях. Зокрема журналістам Reuters та їхнім колегам після останнього удару.
Ця війна забрала життя різних людей, різних професій, але всі вони робили все, щоб Україна зберегла свою незалежність.