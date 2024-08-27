Ворожі удари у ніч проти 27 серпня здебільшого були спрямовані на Київ та Київщину, на Запоріжжя, Кривий Ріг та Хмельницьку область. Усе, що відомо про наслідки атаки, кількість збитих цілей, загиблих та поранених унаслідок обстрілу, зібрав 24 Канал.

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Чим атакувала Росія

За даними Повітряних сил, вночі окупанти вдарили по Україні ракетами різних типів та ударними безпілотниками. Зокрема, окупанти заупустили:

3 аеробалістичні ракети Х-47М2 "Кинджал" з літаків МіГ-31К із повітряного простору Ліпецької області Росії;

1 балістичну ракету "Іскандер-М" з Криму;

крилату ракету "Іскандер-К" з Воронезької області Росії;

5 крилатих ракет Х-101 з бомбардувальників Ту-95МС із повітряного простору Волгоградської області Росії;

81 ударний безпілотник типу "Шахед" з Єйська та Курської області Росії.

Скільки цілей збила ППО

У ході протиповітряного бою наші військові збили 5 крилатих ракет Х-101 та 60 ударних БпЛА типу "Шахед"-131/136.

При цьому ще 10 ворожих дронів були локаційно втачені – ймовірно, вони впали на території України, а один – перетнув кордон із Білоруссю.

Увага! Близько десяти безпілотників станом на 9:42 перебували у повітряному просторі України. Захисники неба продовжують ліквідовувати ворожі цілі.

Кількість жертв та постраждалих

Президент Зеленський повідомив, що унаслідок обстрілів 27 серпня загинули 4 людини, ще 16 постраждали.

За словами президента, наразі тривають рятувальні операції на місцях влучань і падінь уламків російських безпілотників та ракет. Відбувається розбір завалів, до ліквідації наслідків залучені відповідні служби.

Які міста були під атакою ворога

Наслідки у Києві

Київ успішно відбив комбіновану ракетно-дронову атаку ворога, усі цілі збито, повідомили у КМВА. Водночас у Дніпровському районі столиці уламки впали на лісопаркову зону. Там загорілась лісова підстилка.

Також уламки впали у лісопарковій зоні Деснянського району. Там теж зафіксували пожежу. За словами начальника КМВА Сергія Попка, інформації про постраждалих унаслідок атаки немає.

Повітряну тривогу з початку доби в столиці оголошували 4 рази, вона тривала сумарно понад 5 годин.

Близько 3 ночі ворог підняв у повітря кілька бортів МіГ-31К, які випустили ракети "Кинджал" через Київщину в напрямку західних областей України. Приблизно одночасно злетіли кілька ворожих стратегічних бомбардувальників Ту-95МС.

Попередньо, крилаті ракети Х-101 з цих бортів атакували Київ близько 5-ї ранку. У КМВА зазначили, що уночі сили та засоби ППО знищили біля Києва близько півтора десятка ударних дронів і кілька ракет.

"Все, що летіло на столицю України – знищено", – наголошував Попко.

Атака по Запоріжжю

Під атакою ворога було і Запоріжжя. За попередніми даними, окупанти завдали сім ударів по району. В Запорізькій ОВА станом на ранок повідомили, що внаслідок атаки є двоє загиблих – чоловік та жінка. Ще четверо людей отримали поранення.

У лікарні перебувають:

86-річна жінка у важкому стані через опіки понад 54% тіла;

59-річний чоловік у стані середньої тяжкості;

30-річна та 56-річна жінки з легкими травмами.

Вибуховою хвилею та уламками пошкоджені приватні будинки, загорілась трава на відкритій території.

Удар по готелю у Кривому Розі

Росіяни завдали ракетного удару по Кривому Розі і влучили в готель "Аврора". Будівля готелю повністю зруйнована.

Внаслідок атаки загинули чоловік та жінка. Ще п'ятеро людей постраждали. Зокрема, 43-річна жінка опинилася в лікарні у важкому стані. Госпіталізований і 37-річний чоловік у середньої тяжкості. Ще троє постраждалих не потребували госпіталізації.

Станом на ранок розбір завалів триває, під завалами усе ще можуть перебувати двоє людей.

Також пошкоджені 6 магазинів, 4 багатоповерхівки, 8 авто.

Наслідки атаки у Кривому Розі / Фото ДСНС

Очільник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак повідомив, що уночі сили ППО збили над областю 4 "Шахеди".

Вибухи на Хмельниччині та Рівненщині

Ворог також атакував Хмельницьку область. Внаслідок обстрілу виникло загорання двох приватних будинків. Відомо, що поранення отримав чоловік, який мешкав у пошкодженому будинку. Про це станом на ранок повідомив керівник ОВА Хмельницької області Сергій Тюрін.

За його словами, вночі у повітряному просторі області сили протиповітряної оборони знищили 8 ворожих цілей. На місці падіння уламків працюють усі відповідні служби.

Відомо, що на Рівненщині під час нічної атаки також лунали вибухи. Сили протиповітряної оборони знищували ворожі цілі і це їм вдалось. Водночас уламки збитих дронів упали на лінію електропередач. Про це повідомив керівник ОВА Олександр Коваль. Постраждалих унаслідок атаки – немає.

Повітряна тривога у Львові

У Львівській ОВА повідомили, що нічні тривоги минулись без наслідків для області.

"Нічні тривоги, які оголошували на Львівщині з 03:17 по 04:09 та з 05:05 по 06:56 27 серпня, на щастя, закінчилися без наслідків для нашої області", – написав Максим Козицький.

На Вінниччині уламки впали на будинок

На Вінниччині Повітряні сили ЗСУ збили 6 російських БпЛА та 1 крилату ракету. Її уламки влучили у приватний будинок, повідомила перша заступниця начальника Вінницької ОВА Наталя Заболотна.

Загалом у повітряний простір області зайшли 8 безпілотників та 3 крилаті ракети – уламки збитої влучили в приватний будинок. У ньому зруйновано дах.