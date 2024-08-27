Військовий експерт Олег Жданов розповів 24 Каналу, що під час атаки ворог мав низку конкретних завдань. Утім жодне з них він не зміг виконати.

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Чого хотіли досягти росіяни

"Є дві цілі, які ставили перед собою росіяни. Перша – протидія нашим атомним станціям, тому що намагалися уразити високовольтні підстанції. Вони є основним джерелом постачання енергії від атомних реакторів", – зауважив військовий експерт.

Якби це вдалося, то українці одразу б почули про зупинки реакторів, адже їх треба чимось навантажувати. В іншому випадку – перехід реактора в аварійний режим на внутрішнє навантаження.

Виконати таке завдання росіянам не вдалося. Наші атомні станції працюють, енергетики намагалися перекидати потужності з однієї лінії на іншу. Радянська система у цьому сенсі виявилася міцною та багатогранною.

Друга мета – "втопити" Україну. Про це можна казати, судячи з того, скільки ракет летіло на дамбу Київського водосховища. Київську ГЕС намагалися зруйнувати, щоб повторити ситуацію з Каховською,

– підкреслив Жданов.

Нагадаємо, що однією з цілей ворога справді була Київська ГЕС, що у місті Вишгороді. По ній було влучання, але критичних пошкоджень не зафіксовано. Експерти зауважили, що зруйнувати її ракетами неможливо.